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Сніданок за п'ять хвилин — намазка з консерви та варених яєць

10 липня 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Що приготувати на сніданок за 5 хвилин – швидкий рецепт намазування.
Намазка з консерви та варених яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Дуже смачний паштет-намазка на хліб із яєць та рибної консерви. Чудово підійде до бутербродів на сніданок.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • рибні консерви 130 г (у цьому рецепті сардини, але підійдуть будь-які рибні консерви);
  • яйця 3 шт.;
  • цибуля 0,5 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);
  • чорний мелений перець;
  • майонез 1-2 ст.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно розім'яти рибну консерву виделкою.

рибна консерва для намазування
Рибна консерва. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно дрібно нарізати цибулю та зелень. Цибулю потім найкраще замаринувати.

рецепт намазки на хліб
Цибуля та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати натерті яйця, сіль, перець, майонез і все перемішати. Підрум'янити хліб і зробити бутерброди.

рецепт простий намазки на хліб
Готове намазування. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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