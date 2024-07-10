Що приготувати на сніданок за 5 хвилин – швидкий рецепт намазування.

Сніданок за п'ять хвилин — намазка з консерви та варених яєць
Дуже смачний паштет-намазка на хліб із яєць та рибної консерви. Чудово підійде до бутербродів на сніданок.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- рибні консерви 130 г (у цьому рецепті сардини, але підійдуть будь-які рибні консерви);
- яйця 3 шт.;
- цибуля 0,5 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);
- чорний мелений перець;
- майонез 1-2 ст.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно розім'яти рибну консерву виделкою.
Далі необхідно дрібно нарізати цибулю та зелень. Цибулю потім найкраще замаринувати.
Додати натерті яйця, сіль, перець, майонез і все перемішати. Підрум'янити хліб і зробити бутерброди.
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