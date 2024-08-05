Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Завтрак за пять минут — паштет из яиц, который можно есть ложками arrow

Завтрак за пять минут — паштет из яиц, который можно есть ложками

5 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Паштет из яиц на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт
Паштет из яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный паштет-намазка на хлеб из яиц и рыбной консервы. Идеально подходит к завтраку

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • рыбные консервы 130 г (в этом рецепте сардина, но подойдут любые рыбные консервы);
  • яйца 3 шт;
  • лук 0,5 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);
  • черный молотый перец;
  • майонез 1-2 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо измельчить рыбные консервы при помощи вилки. Затем добавить вареные яйца и также измельчить. 

что приготовить на завтрак паштет
Консервы в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук, замариновать его и нарезать укроп. 

рецепт паштета из яиц и консервы
Лук и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить лук и зелень к консервам и яйцам. Добавить соль, черный перец и майонез. Все перемешать и намазка готова. 

паштет для бутербродов на завтрак
Приготовление консервы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

рецепты лайфхаки яйца идея для завтрака консерва

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:44 Сколько стоит переправа через Тысу – названы цифры

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

06:30 В Украине нестабильные цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:28 Магучих и ее золотая медаль — реакции иностранцев на триумф украинки

06:23 Харрис обошла Трампа по уровню поддержки населения — опрос CBC News

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:20 Дожди с грозой и жара до +35 °C — синоптики предупредили о погодных аномалиях в течение недели

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

06:01 Ощадбанк безосновательно арестовал счета клиента и оформил долг — что известно

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:43 Погода в Одессе — синоптики сказали, к чему готовиться сегодня

Эксклюзив

06:44 Сколько стоит переправа через Тысу – названы цифры

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

06:30 В Украине нестабильные цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:28 Магучих и ее золотая медаль — реакции иностранцев на триумф украинки

06:23 Харрис обошла Трампа по уровню поддержки населения — опрос CBC News

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:20 Дожди с грозой и жара до +35 °C — синоптики предупредили о погодных аномалиях в течение недели

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

06:01 Ощадбанк безосновательно арестовал счета клиента и оформил долг — что известно

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:43 Погода в Одессе — синоптики сказали, к чему готовиться сегодня

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине