Паштет из яиц на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт

Паштет из яиц. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный паштет-намазка на хлеб из яиц и рыбной консервы. Идеально подходит к завтраку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

рыбные консервы 130 г (в этом рецепте сардина, но подойдут любые рыбные консервы);

яйца 3 шт;

лук 0,5 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);

черный молотый перец;

майонез 1-2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо измельчить рыбные консервы при помощи вилки. Затем добавить вареные яйца и также измельчить.

Консервы в тарелке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезать лук, замариновать его и нарезать укроп.

Лук и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить лук и зелень к консервам и яйцам. Добавить соль, черный перец и майонез. Все перемешать и намазка готова.

Приготовление консервы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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