Паштет из яиц на завтрак за 5 минут — пошаговый рецепт

Завтрак за пять минут — паштет из яиц, который можно есть ложками
Очень вкусный паштет-намазка на хлеб из яиц и рыбной консервы. Идеально подходит к завтраку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- рыбные консервы 130 г (в этом рецепте сардина, но подойдут любые рыбные консервы);
- яйца 3 шт;
- лук 0,5 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);
- черный молотый перец;
- майонез 1-2 ст.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо измельчить рыбные консервы при помощи вилки. Затем добавить вареные яйца и также измельчить.
Мелко нарезать лук, замариновать его и нарезать укроп.
Добавить лук и зелень к консервам и яйцам. Добавить соль, черный перец и майонез. Все перемешать и намазка готова.
Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.
Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.
Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.
Читайте Новини.LIVE!