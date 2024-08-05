Паштет із яєць на сніданок за 5 хвилин – покроковий рецепт

Сніданок за п'ять хвилин — паштет із яєць, який можна їсти ложками
Дуже смачний паштет-намазка на хліб із яєць та рибної консерви. Ідеально підходить до сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- рибні консерви 130 г (у цьому рецепті сардину, але підійдуть будь-які рибні консерви);
- яйця 3 шт.;
- цибуля 0,5 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);
- чорний мелений перець;
- майонез 1-2 ст.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно подрібнити рибні консерви за допомогою виделки. Потім додати варені яйця і подрібнити.
Дрібно нарізати цибулю, замаринувати її та нарізати кріп.
Додати цибулю та зелень до консервів та яєць. Додати сіль, чорний перець та майонез. Все перемішати та намазка готова.
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