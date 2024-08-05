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Сніданок за п'ять хвилин — паштет із яєць, який можна їсти ложками

5 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Паштет із яєць на сніданок за 5 хвилин – покроковий рецепт
Паштет із яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже смачний паштет-намазка на хліб із яєць та рибної консерви. Ідеально підходить до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • рибні консерви 130 г (у цьому рецепті сардину, але підійдуть будь-які рибні консерви);
  • яйця 3 шт.;
  • цибуля 0,5 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);
  • чорний мелений перець;
  • майонез 1-2 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити рибні консерви за допомогою виделки. Потім додати варені яйця і подрібнити.

що приготувати на сніданок паштет
Консерви у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю, замаринувати її та нарізати кріп.

рецепт паштету з яєць та консерви
Цибуля та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цибулю та зелень до консервів та яєць. Додати сіль, чорний перець та майонез. Все перемішати та намазка готова.

паштет для бутербродів на сніданок
Приготування консервів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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