Паштет із яєць на сніданок за 5 хвилин – покроковий рецепт

Паштет із яєць. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний паштет-намазка на хліб із яєць та рибної консерви. Ідеально підходить до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

рибні консерви 130 г (у цьому рецепті сардину, але підійдуть будь-які рибні консерви);

яйця 3 шт.;

цибуля 0,5 шт. (щоб замаринувати цибулю: 1 ч.л. оцту, 0,5 ч.л. цукру, щіпка солі);

чорний мелений перець;

майонез 1-2 ст.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно подрібнити рибні консерви за допомогою виделки. Потім додати варені яйця і подрібнити.

Консерви у тарілці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрібно нарізати цибулю, замаринувати її та нарізати кріп.

Цибуля та кріп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати цибулю та зелень до консервів та яєць. Додати сіль, чорний перець та майонез. Все перемішати та намазка готова.

Приготування консервів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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