Завтрак за 5 минут — творожные бутерброды с батоном вместо оладий

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите быстрый, вкусный и сытный завтрак? Забудьте об оладьях — приготовьте творожные бутерброды с батоном! Простой рецепт из доступных ингредиентов, который точно станет вашим любимым вариантом утреннего блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 1 шт.;

сахар — 1,5 ч. л;

творог — 250 г;

молоко — 3 ст. л;

соль — ⅓ ч. л;

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сушеная клюква — 20 г;

сушеная вишня — 20 г;

сметана — 3 ст. л;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Батон нарезать так, чтобы в центре каждого кусочка оставалось отверстие для начинки. В миску с творогом добавить ванильный и обычный сахар, соль, сушеные клюкву и вишню. Влить сметану и тщательно перемешать массу до однородности.

Батон и творожная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Наполнить подготовленные куски батона творожной начинкой. В отдельной миске взбить яйца с молоком и сахаром. Обмакнуть каждый бутерброд в эту смесь. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить бутерброды до золотистого цвета с обеих сторон.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые сырные бутерброды получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Вместо сушеных ягод можно добавить орехи или любимые фрукты!

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