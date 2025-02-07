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Завтрак вместо оладий за 5 мин — понадобится творог и батон

7 февраля 2025 06:19
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Завтрак за 5 минут — творожные бутерброды с батоном вместо оладий
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите быстрый, вкусный и сытный завтрак? Забудьте об оладьях — приготовьте творожные бутерброды с батоном! Простой рецепт из доступных ингредиентов, который точно станет вашим любимым вариантом утреннего блюда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • батон — 1 шт.;
  • сахар — 1,5 ч. л;
  • творог — 250 г;
  • молоко — 3 ст. л;
  • соль — ⅓ ч. л;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • сушеная клюква — 20 г;
  • сушеная вишня — 20 г;
  • сметана — 3 ст. л;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Батон нарезать так, чтобы в центре каждого кусочка оставалось отверстие для начинки. В миску с творогом добавить ванильный и обычный сахар, соль, сушеные клюкву и вишню. Влить сметану и тщательно перемешать массу до однородности.

простий смачний сніданок з батона
Батон и творожная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Наполнить подготовленные куски батона творожной начинкой. В отдельной миске взбить яйца с молоком и сахаром. Обмакнуть каждый бутерброд в эту смесь. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить бутерброды до золотистого цвета с обеих сторон.

смачний сніданок з батона
Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые сырные бутерброды получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Вместо сушеных ягод можно добавить орехи или любимые фрукты!

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