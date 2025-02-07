Завтрак за 5 минут — творожные бутерброды с батоном вместо оладий

Завтрак вместо оладий за 5 мин — понадобится творог и батон
Хотите быстрый, вкусный и сытный завтрак? Забудьте об оладьях — приготовьте творожные бутерброды с батоном! Простой рецепт из доступных ингредиентов, который точно станет вашим любимым вариантом утреннего блюда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 1 шт.;
- сахар — 1,5 ч. л;
- творог — 250 г;
- молоко — 3 ст. л;
- соль — ⅓ ч. л;
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- сушеная клюква — 20 г;
- сушеная вишня — 20 г;
- сметана — 3 ст. л;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Батон нарезать так, чтобы в центре каждого кусочка оставалось отверстие для начинки. В миску с творогом добавить ванильный и обычный сахар, соль, сушеные клюкву и вишню. Влить сметану и тщательно перемешать массу до однородности.
Наполнить подготовленные куски батона творожной начинкой. В отдельной миске взбить яйца с молоком и сахаром. Обмакнуть каждый бутерброд в эту смесь. На сковороде растопить сливочное масло и обжарить бутерброды до золотистого цвета с обеих сторон.
Готовые сырные бутерброды получаются нежными, ароматными и очень вкусными. Вместо сушеных ягод можно добавить орехи или любимые фрукты!
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