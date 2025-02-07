Сніданок за 5 хвилин — сирні бутерброди з батоном замість оладок

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете швидкий, смачний і ситний сніданок? Забудьте про оладки — приготуйте сирні бутерброди з батоном! Простий рецепт із доступних інгредієнтів, який точно стане вашим улюбленим варіантом ранкової страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — 1 шт.;

цукор — 1,5 ч. л.;

сир — 250 г;

молоко — 3 ст. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сушена журавлина — 20 г;

сушена вишня — 20 г;

сметана — 3 ст. л.;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Батон нарізати так, щоб у центрі кожного шматочка залишався отвір для начинки. У миску з сиром додати ванільний і звичайний цукор, сіль, сушені журавлину та вишню. Влити сметану й ретельно перемішати масу до однорідності.

Батон та сирна суміш. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити підготовлені шматки батона сирною начинкою. В окремій мисці збити яйця з молоком і цукром. Обмакнути кожен бутерброд у цю суміш. На сковороді розтопити вершкове масло й обсмажити бутерброди до золотистого кольору з обох боків.

Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Готові сирні бутерброди виходять ніжними, ароматними й дуже смачними. Замість сушених ягід можна додати горіхи або улюблені фрукти!

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