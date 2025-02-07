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Сніданок замість оладок за 5 хв — знадобиться сир та батон

7 лютого 2025 06:19
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Сніданок за 5 хвилин — сирні бутерброди з батоном замість оладок
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете швидкий, смачний і ситний сніданок? Забудьте про оладки — приготуйте сирні бутерброди з батоном! Простий рецепт із доступних інгредієнтів, який точно стане вашим улюбленим варіантом ранкової страви.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • батон — 1 шт.;
  • цукор — 1,5 ч. л.;
  • сир — 250 г;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • сушена журавлина — 20 г;
  • сушена вишня — 20 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Батон нарізати так, щоб у центрі кожного шматочка залишався отвір для начинки. У миску з сиром додати ванільний і звичайний цукор, сіль, сушені журавлину та вишню. Влити сметану й ретельно перемішати масу до однорідності.

простий смачний сніданок з батона
Батон та сирна суміш. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити підготовлені шматки батона сирною начинкою. В окремій мисці збити яйця з молоком і цукром. Обмакнути кожен бутерброд у цю суміш. На сковороді розтопити вершкове масло й обсмажити бутерброди до золотистого кольору з обох боків.

смачний сніданок з батона
Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Готові сирні бутерброди виходять ніжними, ароматними й дуже смачними. Замість сушених ягід можна додати горіхи або улюблені фрукти!

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