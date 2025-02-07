Сніданок за 5 хвилин — сирні бутерброди з батоном замість оладок

Сніданок замість оладок за 5 хв — знадобиться сир та батон
Хочете швидкий, смачний і ситний сніданок? Забудьте про оладки — приготуйте сирні бутерброди з батоном! Простий рецепт із доступних інгредієнтів, який точно стане вашим улюбленим варіантом ранкової страви.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 1 шт.;
- цукор — 1,5 ч. л.;
- сир — 250 г;
- молоко — 3 ст. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- сушена журавлина — 20 г;
- сушена вишня — 20 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
Батон нарізати так, щоб у центрі кожного шматочка залишався отвір для начинки. У миску з сиром додати ванільний і звичайний цукор, сіль, сушені журавлину та вишню. Влити сметану й ретельно перемішати масу до однорідності.
Наповнити підготовлені шматки батона сирною начинкою. В окремій мисці збити яйця з молоком і цукром. Обмакнути кожен бутерброд у цю суміш. На сковороді розтопити вершкове масло й обсмажити бутерброди до золотистого кольору з обох боків.
Готові сирні бутерброди виходять ніжними, ароматними й дуже смачними. Замість сушених ягід можна додати горіхи або улюблені фрукти!
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