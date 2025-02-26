Сочное куриное филе с помидорами и моцареллой — идеальный рецепт без лишнего жира

Сочное куриное филе с помидорами и моцареллой — без лишнего жира
Запеченное куриное филе с томатами и моцареллой — это сочетание нежности, сочности и пользы в одном блюде! Без обжаривания, лишнего жира и сложных ингредиентов. Идеальный вариант для легкого ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр моцарелла — 200 г;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соль — 5 г;
- черный перец, любимые специи — по вкусу;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Куриное филе разрезать горизонтально на три части, чтобы получить тонкие пластины. Слегка отбить, оставляя мясо не слишком тонким.
Противень застелить пергаментом или оставить без смазки. Выложить на него подготовленное филе.
Посолить, приправить специями и натереть измельченным чесноком. Помидоры нарезать кружочками и выложить поверх куриного филе.
Сыр моцарелла натереть или нарезать кусочками и равномерно распределить сверху. Добавить 100 мл воды на дно противня, чтобы филе оставалось сочным и не подгорело.
Запекать в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут, пока сыр не расплавится, а курица не станет мягкой и сочной. Подавать горячим с зеленью или любимым гарниром.
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