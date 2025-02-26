Сочное куриное филе с помидорами и моцареллой — идеальный рецепт без лишнего жира

Сочное куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запеченное куриное филе с томатами и моцареллой — это сочетание нежности, сочности и пользы в одном блюде! Без обжаривания, лишнего жира и сложных ингредиентов. Идеальный вариант для легкого ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сыр моцарелла — 200 г;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — 5 г;

черный перец, любимые специи — по вкусу;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать горизонтально на три части, чтобы получить тонкие пластины. Слегка отбить, оставляя мясо не слишком тонким.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Противень застелить пергаментом или оставить без смазки. Выложить на него подготовленное филе.

Нарезанные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Посолить, приправить специями и натереть измельченным чесноком. Помидоры нарезать кружочками и выложить поверх куриного филе.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сыр моцарелла натереть или нарезать кусочками и равномерно распределить сверху. Добавить 100 мл воды на дно противня, чтобы филе оставалось сочным и не подгорело.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запекать в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут, пока сыр не расплавится, а курица не станет мягкой и сочной. Подавать горячим с зеленью или любимым гарниром.

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