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Сочное куриное филе с помидорами и моцареллой — без лишнего жира

26 февраля 2025 20:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сочное куриное филе с помидорами и моцареллой — идеальный рецепт без лишнего жира
Сочное куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запеченное куриное филе с томатами и моцареллой — это сочетание нежности, сочности и пользы в одном блюде! Без обжаривания, лишнего жира и сложных ингредиентов. Идеальный вариант для легкого ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр моцарелла — 200 г;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • соль — 5 г;
  • черный перец, любимые специи — по вкусу;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать горизонтально на три части, чтобы получить тонкие пластины. Слегка отбить, оставляя мясо не слишком тонким.

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Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Противень застелить пергаментом или оставить без смазки. Выложить на него подготовленное филе.

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Нарезанные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Посолить, приправить специями и натереть измельченным чесноком. Помидоры нарезать кружочками и выложить поверх куриного филе.

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Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сыр моцарелла натереть или нарезать кусочками и равномерно распределить сверху. Добавить 100 мл воды на дно противня, чтобы филе оставалось сочным и не подгорело.

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Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запекать в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут, пока сыр не расплавится, а курица не станет мягкой и сочной. Подавать горячим с зеленью или любимым гарниром.

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