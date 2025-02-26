Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Соковите куряче філе з помідорами та моцарелою — без зайвого жиру arrow

Соковите куряче філе з помідорами та моцарелою — без зайвого жиру

26 лютого 2025 20:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Соковите куряче філе з помідорами та моцарелою — ідеальний рецепт без зайвого жиру
Соковите куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Запечене куряче філе з томатами та моцарелою — це поєднання ніжності, соковитості та користі в одній страві! Без обсмажування, зайвого жиру та складних інгредієнтів. Ідеальний варіант для легкої вечері. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • сир моцарела — 200 г;
  • часник — 5 зубчиків;
  • сіль — 5 г;
  • чорний перець, улюблені спеції — за смаком;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати горизонтально на три частини, щоб отримати тонкі пластини. Злегка відбити, залишаючи м’ясо не надто тонким.

як смачно приготувати філе
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Деко застелити пергаментом або залишити без змащування. Викласти на нього підготовлене філе.

як смачно приготувати куряче філе
Нарізані помідори. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Посолити, приправити спеціями та натерти подрібненим часником. Помідори нарізати кружечками та викласти поверх курячого філе.

як смачно приготувати куряче філе у духовці
Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сир моцарела натерти або нарізати шматочками й рівномірно розподілити зверху. Додати 100 мл води на дно дека, щоб філе залишалося соковитим та не підгоріло.

рецепт, як смачно приготувати куряче філе у духовці
Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запікати в розігрітій до 180°C духовці 20-30 хвилин, поки сир не розплавиться, а курка не стане м’якою та соковитою. Подавати гарячим із зеленню або улюбленим гарніром.

Раніше ми писали про ніжні як пух пиріжки з капустою — простий рецепт.

Також ми розповідали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

Ще радимо звернути увагу на бюджетний рецепт смажених пиріжків з капустою за 10 хвилин і на рецепт ледачих пиріжків з яйцями та зеленою цибулею.

рецепти Вечеря помідори куряче філе моцарела
Реклама
Реклама
Реклама