Соковите куряче філе з помідорами та моцарелою — ідеальний рецепт без зайвого жиру

Соковите куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запечене куряче філе з томатами та моцарелою — це поєднання ніжності, соковитості та користі в одній страві! Без обсмажування, зайвого жиру та складних інгредієнтів. Ідеальний варіант для легкої вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

помідори — 2 шт.;

сир моцарела — 200 г;

часник — 5 зубчиків;

сіль — 5 г;

чорний перець, улюблені спеції — за смаком;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати горизонтально на три частини, щоб отримати тонкі пластини. Злегка відбити, залишаючи м’ясо не надто тонким.

Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Деко застелити пергаментом або залишити без змащування. Викласти на нього підготовлене філе.

Нарізані помідори. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Посолити, приправити спеціями та натерти подрібненим часником. Помідори нарізати кружечками та викласти поверх курячого філе.

Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сир моцарела натерти або нарізати шматочками й рівномірно розподілити зверху. Додати 100 мл води на дно дека, щоб філе залишалося соковитим та не підгоріло.

Готова страва. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Запікати в розігрітій до 180°C духовці 20-30 хвилин, поки сир не розплавиться, а курка не стане м’якою та соковитою. Подавати гарячим із зеленню або улюбленим гарніром.

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