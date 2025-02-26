Соковите куряче філе з помідорами та моцарелою — ідеальний рецепт без зайвого жиру

Соковите куряче філе з помідорами та моцарелою — без зайвого жиру
Запечене куряче філе з томатами та моцарелою — це поєднання ніжності, соковитості та користі в одній страві! Без обсмажування, зайвого жиру та складних інгредієнтів. Ідеальний варіант для легкої вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- сир моцарела — 200 г;
- часник — 5 зубчиків;
- сіль — 5 г;
- чорний перець, улюблені спеції — за смаком;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування
Куряче філе розрізати горизонтально на три частини, щоб отримати тонкі пластини. Злегка відбити, залишаючи м’ясо не надто тонким.
Деко застелити пергаментом або залишити без змащування. Викласти на нього підготовлене філе.
Посолити, приправити спеціями та натерти подрібненим часником. Помідори нарізати кружечками та викласти поверх курячого філе.
Сир моцарела натерти або нарізати шматочками й рівномірно розподілити зверху. Додати 100 мл води на дно дека, щоб філе залишалося соковитим та не підгоріло.
Запікати в розігрітій до 180°C духовці 20-30 хвилин, поки сир не розплавиться, а курка не стане м’якою та соковитою. Подавати гарячим із зеленню або улюбленим гарніром.
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