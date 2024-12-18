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Сочное мясо под шубой на праздничный стол — идеально к празднику

18 декабря 2024 05:48
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сочное мясо под шубой – идеальное блюдо для праздничного стола
Мясо под шубой. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сочное мясо под шубой — блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Легкий в приготовлении рецепт из простых ингредиентов удивит гостей нежным вкусом и аппетитным видом. Готовьте на Рождество, Новый год или семейный ужин — этот рецепт всегда будет уместным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • свинина — 600 г;
  • лук — 1-3 шт.;
  • картофель — 5-6 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • брынза — 50 г;
  • майонез — 5-6 ст.л.;
  • масло;
  • соль и специи по вкусу;
  • сливочное масло — 10 г.

Способ приготовления

Нарезать мясо на стейки толщиной 1-1,5 см, слегка отбить, посолить и поперчить. Нарезать лук кубиками, натереть сыр, ¼ часть сыра добавить к луку, добавить майонез и перемешать.

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Кусочки свинины. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Нарезать картофель большими полукольцами, добавить растительное масло, специи и перемешать. Смазать форму сливочным маслом, выложить картофель, натереть сверху брынзу.

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Приготовление начинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Поджарить отбивные до румяной корочки с обеих сторон, выложить на картошку. Выложить лук ровным слоем поверх мяса.

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Свинина и картофель. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Запекайте 30 минут при 200 °C. Достать, посыпать оставшимся сыром и запекать еще 15 минут.

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Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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