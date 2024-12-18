Сочное мясо под шубой – идеальное блюдо для праздничного стола

Сочное мясо под шубой на праздничный стол — идеально к празднику
Сочное мясо под шубой — блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Легкий в приготовлении рецепт из простых ингредиентов удивит гостей нежным вкусом и аппетитным видом. Готовьте на Рождество, Новый год или семейный ужин — этот рецепт всегда будет уместным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- свинина — 600 г;
- лук — 1-3 шт.;
- картофель — 5-6 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- брынза — 50 г;
- майонез — 5-6 ст.л.;
- масло;
- соль и специи по вкусу;
- сливочное масло — 10 г.
Способ приготовления
Нарезать мясо на стейки толщиной 1-1,5 см, слегка отбить, посолить и поперчить. Нарезать лук кубиками, натереть сыр, ¼ часть сыра добавить к луку, добавить майонез и перемешать.
Нарезать картофель большими полукольцами, добавить растительное масло, специи и перемешать. Смазать форму сливочным маслом, выложить картофель, натереть сверху брынзу.
Поджарить отбивные до румяной корочки с обеих сторон, выложить на картошку. Выложить лук ровным слоем поверх мяса.
Запекайте 30 минут при 200 °C. Достать, посыпать оставшимся сыром и запекать еще 15 минут.
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Обратите внимание, что это масло лучше подходит для жарки любых продуктов и не вредит здоровью.
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