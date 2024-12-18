Соковите м’ясо під шубою — ідеальна страва для святкового столу

Соковите м'ясо під шубою до святкового столу — ідеально до свята
Соковите м’ясо під шубою — страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Легкий у приготуванні рецепт із простих інгредієнтів здивує гостей ніжним смаком і апетитним виглядом. Готуйте на Різдво, Новий рік або сімейну вечерю — цей рецепт завжди буде доречним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- свинина — 600 г;
- цибулю — 1-3 шт.;
- картопля — 5-6 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- бринза — 50 г;
- майонез — 5-6 ст.л.;
- олія;
- сіль та спеції за смаком;
- вершкове масло — 10 г.
Спосіб приготування
Нарізати м’ясо на стейки товщиною 1–1.5 см, злегка відбити, посолити і поперчити. Нарізати цибулю кубиками, натерти твердий сир, ¼ частину сиру додати до цибулі, додати майонез і перемішати.
Нарізати картоплю грубими півкільцями, додати олію, спеції і перемішати. Змастити форму вершковим маслом, викласти картоплю, натерти зверху бринзу.
Підсмажити відбивні до рум’яної скоринки з обох сторін, викласти на картоплю. Викласти цибулю рівним шаром поверх м’яса.
Запікати 30 хвилин при 200 °C. Дістати, посипати рештою сиру і запікати ще 15 хвилин.
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