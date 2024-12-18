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Соковите м'ясо під шубою до святкового столу — ідеально до свята

18 грудня 2024 05:48
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Соковите м’ясо під шубою — ідеальна страва для святкового столу
М'ясо під шубою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Соковите м’ясо під шубою — страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Легкий у приготуванні рецепт із простих інгредієнтів здивує гостей ніжним смаком і апетитним виглядом. Готуйте на Різдво, Новий рік або сімейну вечерю — цей рецепт завжди буде доречним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • свинина — 600 г;
  • цибулю — 1-3 шт.;
  • картопля — 5-6 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • бринза — 50 г;
  • майонез — 5-6 ст.л.;
  • олія;
  • сіль та спеції за смаком;
  • вершкове масло — 10 г. 

Спосіб приготування 

Нарізати м’ясо на стейки товщиною 1–1.5 см, злегка відбити, посолити і поперчити. Нарізати цибулю кубиками, натерти твердий сир, ¼ частину сиру додати до цибулі, додати майонез і перемішати.

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Шматки свинини. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати картоплю грубими півкільцями, додати олію, спеції і перемішати. Змастити форму вершковим маслом, викласти картоплю, натерти зверху бринзу.

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Приготування начинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Підсмажити відбивні до рум’яної скоринки з обох сторін, викласти на картоплю. Викласти цибулю рівним шаром поверх м’яса.

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Свинина та картопля. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Запікати 30 хвилин при 200 °C. Дістати, посипати рештою сиру і запікати ще 15 хвилин.

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Готова страва. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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