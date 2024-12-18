Соковите м’ясо під шубою — ідеальна страва для святкового столу

М'ясо під шубою. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Соковите м’ясо під шубою — страва, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Легкий у приготуванні рецепт із простих інгредієнтів здивує гостей ніжним смаком і апетитним виглядом. Готуйте на Різдво, Новий рік або сімейну вечерю — цей рецепт завжди буде доречним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

свинина — 600 г;

цибулю — 1-3 шт.;

картопля — 5-6 шт.;

твердий сир — 150 г;

бринза — 50 г;

майонез — 5-6 ст.л.;

олія;

сіль та спеції за смаком;

вершкове масло — 10 г.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо на стейки товщиною 1–1.5 см, злегка відбити, посолити і поперчити. Нарізати цибулю кубиками, натерти твердий сир, ¼ частину сиру додати до цибулі, додати майонез і перемішати.

Шматки свинини. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Нарізати картоплю грубими півкільцями, додати олію, спеції і перемішати. Змастити форму вершковим маслом, викласти картоплю, натерти зверху бринзу.

Приготування начинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Підсмажити відбивні до рум’яної скоринки з обох сторін, викласти на картоплю. Викласти цибулю рівним шаром поверх м’яса.

Свинина та картопля. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Запікати 30 хвилин при 200 °C. Дістати, посипати рештою сиру і запікати ще 15 хвилин.

Готова страва. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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