Самые сочные котлеты — секрет в соде! Простой рецепт для идеального блюда

Сочные и вкусные котлеты — просто перемешайте фарш с содой
Хотите приготовить действительно сочные и вкусные котлеты? Все, что нужно — это добавить соду в фарш! Проверенный рецепт с минимумом ингредиентов, который сделает ваше блюдо совершенным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- сода — ⅓ ч.л.;
- соль — 1 ч.л.;
- черный перец - — ½ ч.л.;
- кукурузный крахмал;— 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- молоко — 4 ст.л.
Способ приготовления
Смешать фарш с содой, солью, черным перцем и крахмалом. Мелко натереть чеснок, добавить к фаршу. Влить молоко, тщательно перемешать, выложить в пакет и отбить.
Остать фарш в холодильнике на 30 минут. Сформировать небольшие котлеты или колбаски мокрыми руками. Обжарить котлеты на растительном масле в сковороде со всех сторон до образования корочки.
Накрыть сковороду крышкой, жарить до полной готовности. Подавать котлеты с маринованным луком.
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