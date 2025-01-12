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Сочные и вкусные котлеты — просто перемешайте фарш с содой

12 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Самые сочные котлеты — секрет в соде! Простой рецепт для идеального блюда
Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите приготовить действительно сочные и вкусные котлеты? Все, что нужно — это добавить соду в фарш! Проверенный рецепт с минимумом ингредиентов, который сделает ваше блюдо совершенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • сода — ⅓ ч.л.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • черный перец -  — ½ ч.л.;
  • кукурузный крахмал;— 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • молоко — 4 ст.л.

Способ приготовления

Смешать фарш с содой, солью, черным перцем и крахмалом. Мелко натереть чеснок, добавить к фаршу. Влить молоко, тщательно перемешать, выложить в пакет и отбить.

как приготовить сочные котлеты
Сочные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Остать фарш в холодильнике на 30 минут. Сформировать небольшие котлеты или колбаски мокрыми руками. Обжарить котлеты на растительном масле в сковороде со всех сторон до образования корочки.

Накрыть сковороду крышкой, жарить до полной готовности. Подавать котлеты с маринованным луком.

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12:55 РФ сбросила КАБ на интернат в Судже — без крыши 70 человек

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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