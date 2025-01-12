Самые сочные котлеты — секрет в соде! Простой рецепт для идеального блюда

Домашние котлеты с домашними котлетами. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить действительно сочные и вкусные котлеты? Все, что нужно — это добавить соду в фарш! Проверенный рецепт с минимумом ингредиентов, который сделает ваше блюдо совершенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

сода — ⅓ ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

черный перец - — ½ ч.л.;

кукурузный крахмал;— 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

молоко — 4 ст.л.

Способ приготовления

Смешать фарш с содой, солью, черным перцем и крахмалом. Мелко натереть чеснок, добавить к фаршу. Влить молоко, тщательно перемешать, выложить в пакет и отбить.

Сочные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Остать фарш в холодильнике на 30 минут. Сформировать небольшие котлеты или колбаски мокрыми руками. Обжарить котлеты на растительном масле в сковороде со всех сторон до образования корочки.

Накрыть сковороду крышкой, жарить до полной готовности. Подавать котлеты с маринованным луком.

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