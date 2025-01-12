Найсоковитіші котлети — секрет у соді! Простий рецепт для ідеальної страви

Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати справді соковиті та смачні котлети? Усе, що потрібно — це додати соду у фарш! Перевірений рецепт із мінімумом інгредієнтів, який зробить вашу страву досконалою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

сода — ⅓ ч.л.;

сіль — 1 ч.л.;

чорний перець — ½ ч.л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики;

молоко — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Змішати фарш із содою, сіллю, чорним перцем та крохмалем. Дрібно натерти часник, додати до фаршу. Влити молоко, ретельно перемішати, викласти у пакет і відбити.

Соковиті котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити фарш у холодильнику на 30 хвилин. Сформувати невеликі котлети або ковбаски мокрими руками. Обсмажити котлети на олії у сковороді з усіх боків до утворення скоринки.

Накрити сковороду кришкою, смажити до повної готовності. Подавати котлети з маринованою цибулею.

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