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Соковиті та смачні котлети — просто перемішайте фарш із содою

12 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Найсоковитіші котлети — секрет у соді! Простий рецепт для ідеальної страви
Домашні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете приготувати справді соковиті та смачні котлети? Усе, що потрібно — це додати соду у фарш! Перевірений рецепт із мінімумом інгредієнтів, який зробить вашу страву досконалою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • фарш — 500 г;
  • сода — ⅓ ч.л.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • чорний перець — ½ ч.л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
  • часник — 3 зубчики;
  • молоко — 4 ст.л.

Спосіб приготування

Змішати фарш із содою, сіллю, чорним перцем та крохмалем. Дрібно натерти часник, додати до фаршу. Влити молоко, ретельно перемішати, викласти у пакет і відбити.

як приготувати соковиті котлети
Соковиті котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити фарш у холодильнику на 30 хвилин. Сформувати невеликі котлети або ковбаски мокрими руками. Обсмажити котлети на олії у сковороді з усіх боків до утворення скоринки.

Накрити сковороду кришкою, смажити до повної готовності. Подавати котлети з маринованою цибулею.

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Ще ми писали про крем-суп з сочевиці, який захочеться приготувати ще раз — здивує навіть гурманів.

Звернуть увагу на пісний рецепт дуже смачної страви — котлети із сочевиці.

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12:55 РФ скинула КАБ на інтернат в Суджі — без даху опинилися 70 людей

12:44 Поблизу Сирії стався витік пального з корабля РФ, — дані ГУР

12:40 АТЕШ знайшли секретну частину ядерного управління РФ — фото

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:35 Уже добралась до Румунії — мазутна пляма рухається до Одеси

12:29 Не знають, що йдуть на штурм — ЗСУ про наступ росіян на Покровськ

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