Найсоковитіші котлети — секрет у соді! Простий рецепт для ідеальної страви

Соковиті та смачні котлети — просто перемішайте фарш із содою
Хочете приготувати справді соковиті та смачні котлети? Усе, що потрібно — це додати соду у фарш! Перевірений рецепт із мінімумом інгредієнтів, який зробить вашу страву досконалою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- сода — ⅓ ч.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- чорний перець — ½ ч.л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
- часник — 3 зубчики;
- молоко — 4 ст.л.
Спосіб приготування
Змішати фарш із содою, сіллю, чорним перцем та крохмалем. Дрібно натерти часник, додати до фаршу. Влити молоко, ретельно перемішати, викласти у пакет і відбити.
Залишити фарш у холодильнику на 30 хвилин. Сформувати невеликі котлети або ковбаски мокрими руками. Обсмажити котлети на олії у сковороді з усіх боків до утворення скоринки.
Накрити сковороду кришкою, смажити до повної готовності. Подавати котлети з маринованою цибулею.
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