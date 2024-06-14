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Сладкие гренки на завтрак к чаю, или к кофе, как в детстве — быстрый рецепт

14 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сладкие гренки как в детстве на завтрак — рецепт быстрого приготовления
Гренки с медом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт простой, готовятся быстро, есть можно хоть каждый день, идеально для завтрака. Сладкие гренки, которые можно подавать с медом и сливочным маслом. Это очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 100мл. молока комнатной температуры;
  • белый хлеб.

Способ приготовления

Для приготовления гренок взбейте 2 яйца, добавьте 100 м молока комнатной температуры и 1 столовую ложку сахара. Тщательно перемешайте все вместе.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого возьмите белый хлеб. Лучше, чтобы он был слегка подсушенным. Вмокайте каждый кусочек хлеба в жидкость с обеих сторон и отправляйте на сковороду.

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Яичная масса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На хорошо разогретую сковороду добавьте масло или сливочное масло, и положите обжаривать гренки. Обжаривать гренки по 1-2 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

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Приготовление гренок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовые гренки выкладывайте на бумажные салфетки или на бумажное полотенце, чтобы они впитали в себя весь лишний жир.

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