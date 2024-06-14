Сладкие гренки как в детстве на завтрак — рецепт быстрого приготовления

Сладкие гренки на завтрак к чаю, или к кофе, как в детстве — быстрый рецепт
Рецепт простой, готовятся быстро, есть можно хоть каждый день, идеально для завтрака. Сладкие гренки, которые можно подавать с медом и сливочным маслом. Это очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 столовая ложка сахара;
- 100мл. молока комнатной температуры;
- белый хлеб.
Способ приготовления
Для приготовления гренок взбейте 2 яйца, добавьте 100 м молока комнатной температуры и 1 столовую ложку сахара. Тщательно перемешайте все вместе.
После этого возьмите белый хлеб. Лучше, чтобы он был слегка подсушенным. Вмокайте каждый кусочек хлеба в жидкость с обеих сторон и отправляйте на сковороду.
На хорошо разогретую сковороду добавьте масло или сливочное масло, и положите обжаривать гренки. Обжаривать гренки по 1-2 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Готовые гренки выкладывайте на бумажные салфетки или на бумажное полотенце, чтобы они впитали в себя весь лишний жир.
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