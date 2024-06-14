Солодкі грінки як у дитинстві на сніданок — рецепт швидкого приготування

Солодкі грінки на сніданок до чаю, або ж до кави, як у дитинстві — швидкий рецепт
Рецепт простий, готуються швидко, смакувати можна хоч кожного дня, ідеально для сніданку. Солодкі грінки, які можна подавати з медом та вершковим маслом. Це дуже-дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 1 столова ложка цукру;
- 100 мл. молока кімнатної температури;
- білий хліб.
Спосіб приготування
Для приготування грінок, вбийте 2 яйця, додайте 100 м молока кімнатної температури, та 1 столову ложку цукру. Дуже добре перемішайте все разом.
Після цього, візьміть білий хліб. Краще щоб він був злегка підсушеним. Вмокайте кожен шматочок хліба у рідину з обох сторін, та відправляйте на пательню.
На добре розігріту пательню додайте олію, або ж вершкове масло, та покладіть обсмажувати грінки. Обсмажувати грінки по 1-2 хвилини з кожної сторони до появи золотистої скоринки.
Готові грінки викладайте на паперові серветки, або ж на паперовий рушник, щоб вони увібрали в себе увесь зайвий жир.
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