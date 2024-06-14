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Солодкі грінки на сніданок до чаю, або ж до кави, як у дитинстві — швидкий рецепт

14 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Солодкі грінки як у дитинстві на сніданок — рецепт швидкого приготування
Грінки з медом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт простий, готуються швидко, смакувати можна хоч кожного дня, ідеально для сніданку. Солодкі грінки, які можна подавати з медом та вершковим маслом. Це дуже-дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

  • 2 яйця;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 100 мл. молока кімнатної температури;
  • білий хліб. 

Спосіб приготування 

Для приготування грінок, вбийте 2 яйця, додайте 100 м молока кімнатної температури, та 1 столову ложку цукру. Дуже добре перемішайте все разом.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, візьміть білий хліб. Краще щоб він був злегка підсушеним. Вмокайте кожен шматочок хліба у рідину з обох сторін, та відправляйте на пательню.

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Яєчна маса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На добре розігріту пательню додайте олію, або ж вершкове масло, та покладіть обсмажувати грінки. Обсмажувати грінки по 1-2 хвилини з кожної сторони до появи золотистої скоринки. 

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Приготування грінок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готові грінки викладайте на паперові серветки, або ж на паперовий рушник, щоб вони увібрали в себе увесь зайвий жир.

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