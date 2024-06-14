Солодкі грінки як у дитинстві на сніданок — рецепт швидкого приготування

Грінки з медом. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Рецепт простий, готуються швидко, смакувати можна хоч кожного дня, ідеально для сніданку. Солодкі грінки, які можна подавати з медом та вершковим маслом. Це дуже-дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

1 пакетик ванільного цукру;

1 столова ложка цукру;

100 мл. молока кімнатної температури;

білий хліб.

Спосіб приготування

Для приготування грінок, вбийте 2 яйця, додайте 100 м молока кімнатної температури, та 1 столову ложку цукру. Дуже добре перемішайте все разом.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, візьміть білий хліб. Краще щоб він був злегка підсушеним. Вмокайте кожен шматочок хліба у рідину з обох сторін, та відправляйте на пательню.

Яєчна маса. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На добре розігріту пательню додайте олію, або ж вершкове масло, та покладіть обсмажувати грінки. Обсмажувати грінки по 1-2 хвилини з кожної сторони до появи золотистої скоринки.

Приготування грінок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Готові грінки викладайте на паперові серветки, або ж на паперовий рушник, щоб вони увібрали в себе увесь зайвий жир.

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