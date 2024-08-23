Сладкие маринованные помидоры на зиму – пошаговый проверенный рецепт

Сладкие маринованные помидоры на зиму по проверенному рецепту мамы
Сладкие помидоры на зиму — это настоящая находка, которая дарит ощущение лета даже в самые холодные дни. По проверенному рецепту эти помидоры получаются идеально сбалансированными по вкусу, с нежной сладостью, которая прекрасно дополнит любое блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- помидоры;
- перец сладкий;
- перец горький;
- чеснок;
- петрушка.
Для маринада на 1л. банка:
- соль 1.ч.л;
- сахар 2.5 ст.л;
- уксус 9% 1.5 ч.л;
- перец горошком 6-10 шт;
- гвоздика 2 шт;
- горчица 1 ч.л;
- холодная вода.
Способ приготовления
Помидоры нужно промыть и убрать все лишние веточки.
На дно банки положить сладкий перец, горький перец, чеснок и петрушку. Наполнив банки помидорами, каждый нужно проколоть с помощью зубочистки.
В каждую банку добавить соль 1.ч.л и сахар 2.5 ст.л, перец горошком 6-10 шт, гвоздику 2 шт и горчицу 1 ч.л. Залить все чистой водой.
Также в каждую банку добавить уксус 9% по 1,5 ч.л.
Накрыть крышками и простирилизовать с момента закипания 8 минут (1 л банки). Если у вас банки побольше, тогда понадобится 11-12 минут.
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