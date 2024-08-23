Сладкие маринованные помидоры на зиму – пошаговый проверенный рецепт

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сладкие помидоры на зиму — это настоящая находка, которая дарит ощущение лета даже в самые холодные дни. По проверенному рецепту эти помидоры получаются идеально сбалансированными по вкусу, с нежной сладостью, которая прекрасно дополнит любое блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры;

﻿перец сладкий;

﻿перец горький;

﻿ чеснок;

﻿петрушка.

Для маринада на 1л. банка:

﻿соль 1.ч.л;

﻿сахар 2.5 ст.л;

﻿уксус 9% 1.5 ч.л;

﻿перец горошком 6-10 шт;

﻿гвоздика 2 шт;

﻿горчица 1 ч.л;

﻿холодная вода.

Способ приготовления

Помидоры нужно промыть и убрать все лишние веточки.

Помидоры и овощи. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки положить сладкий перец, горький перец, чеснок и петрушку. Наполнив банки помидорами, каждый нужно проколоть с помощью зубочистки.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В каждую банку добавить соль 1.ч.л и сахар 2.5 ст.л, перец горошком 6-10 шт, гвоздику 2 шт и горчицу 1 ч.л. Залить все чистой водой.

Соль и сахар. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также в каждую банку добавить уксус 9% по 1,5 ч.л.

Добавление уксуса. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрыть крышками и простирилизовать с момента закипания 8 минут (1 л банки). Если у вас банки побольше, тогда понадобится 11-12 минут.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт проверен не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.