Солодкі мариновані помідори на зиму — покроковий перевірений рецепт

Солодкі мариновані помідори на зиму за перевіреним рецептом мами
Солодкі помідори на зиму — це справжня смакота, яка дарує відчуття літа навіть у найхолодніші дні. За перевіреним рецептом, ці помідори виходять ідеально збалансованими за смаком, з ніжною солодкістю, яка чудово доповнить будь-яку страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.
Вам знадобиться:
- помідори;
- перець солодкий;
- перець гіркий;
- часник;
- петрушка.
Для маринада на 1 л. банку:
- сіль 1.ч.л;
- цукор 2.5 ст.л;
- оцет 9% 1.5 ч.л;
- перець горошком 6-10 шт;
- гвоздика 2 шт;
- гірчиця 1 ч.л;
- холодна вода.
Способ приготовления
Помідори потрібно помити та прибрати всі зайві гілочки.
На дно банки покласти перець солодкий, перець гіркий, часник та петрушку. Наповнити банки помідорами, кожний потрібно проколоти за допомогою зубочистки.
В кожну банку додати сіль 1.ч.л та цукор 2.5 ст.л, перець горошком 6-10 шт, гвоздику 2 шт та гірчицю 1 ч.л. Залити все чистою водою.
Також в кожну банку додати оцет 9% по 1.5 ч.л.
Накрити кришками та простирилізувати з моменту закипання 8 хвилин (для 1 л банки). Якщо у вас банки більші, тоді знадобиться 11-12 хвилин.
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