Солодкі мариновані помідори на зиму — покроковий перевірений рецепт

Мариновані помідори. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Солодкі помідори на зиму — це справжня смакота, яка дарує відчуття літа навіть у найхолодніші дні. За перевіреним рецептом, ці помідори виходять ідеально збалансованими за смаком, з ніжною солодкістю, яка чудово доповнить будь-яку страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.

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Вам знадобиться:

помідори;

﻿перець солодкий;

﻿перець гіркий;

﻿часник;

﻿петрушка.

Для маринада на 1 л. банку:

﻿сіль 1.ч.л;

﻿цукор 2.5 ст.л;

﻿оцет 9% 1.5 ч.л;

﻿перець горошком 6-10 шт;

﻿гвоздика 2 шт;

﻿гірчиця 1 ч.л;

﻿холодна вода.

Способ приготовления

Помідори потрібно помити та прибрати всі зайві гілочки.

Помідори та овочі. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки покласти перець солодкий, перець гіркий, часник та петрушку. Наповнити банки помідорами, кожний потрібно проколоти за допомогою зубочистки.

Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кожну банку додати ﻿сіль 1.ч.л та ﻿цукор 2.5 ст.л, перець горошком 6-10 шт, гвоздику 2 шт та ﻿гірчицю 1 ч.л. Залити все чистою водою.

Сіль та цукор. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також в кожну банку додати оцет 9% по 1.5 ч.л.

Додавання оцту. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрити кришками та простирилізувати з моменту закипання 8 хвилин (для 1 л банки). Якщо у вас банки більші, тоді знадобиться 11-12 хвилин.

Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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