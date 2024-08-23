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Солодкі мариновані помідори на зиму за перевіреним рецептом мами

23 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Солодкі мариновані помідори на зиму — покроковий перевірений рецепт
Мариновані помідори. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Солодкі помідори на зиму — це справжня смакота, яка дарує відчуття літа навіть у найхолодніші дні. За перевіреним рецептом, ці помідори виходять ідеально збалансованими за смаком, з ніжною солодкістю, яка чудово доповнить будь-яку страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно

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Вам знадобиться: 

  • помідори;
  • ﻿перець солодкий;
  • ﻿перець гіркий;
  • ﻿часник;
  • ﻿петрушка. 

Для маринада на 1 л. банку:

  • ﻿сіль 1.ч.л;
  • ﻿цукор 2.5 ст.л;
  • ﻿оцет 9% 1.5 ч.л;
  • ﻿перець горошком 6-10 шт;
  • ﻿гвоздика 2 шт;
  • ﻿гірчиця 1 ч.л;
  • ﻿холодна вода. 

Способ приготовления 

Помідори потрібно помити та прибрати всі зайві гілочки. 

мариновані помідори на зиму
Помідори та овочі. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки покласти перець солодкий, перець гіркий, часник та петрушку. Наповнити банки помідорами, кожний потрібно проколоти за допомогою зубочистки. 

мариновані помідори на зиму рецепт
Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В кожну банку додати ﻿сіль 1.ч.л та ﻿цукор 2.5 ст.л, перець горошком 6-10 шт, гвоздику 2 шт та ﻿гірчицю 1 ч.л. Залити все чистою водою. 

рецепт маринованих помідорів на зиму
Сіль та цукор. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також в кожну банку додати оцет 9% по 1.5 ч.л. 

простий рецепт маринованих помідорів на зиму
Додавання оцту. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрити кришками та простирилізувати з моменту закипання 8 хвилин (для 1 л банки). Якщо у вас банки більші, тоді знадобиться 11-12 хвилин. 

перевірений рецепт помідорів на зиму
Помідори в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками з цибулею на зиму — рецепт перевірений не одним поколінням. 

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольськи по рецепту мами — без стерилізації, без оцту з базиліком. 

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок. 

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити. 

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