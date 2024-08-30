Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Сладкие помидоры с луком и пряностями на зиму — рецепт маринованных томатов arrow

Сладкие помидоры с луком и пряностями на зиму — рецепт маринованных томатов

30 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сладкие помидоры с луком и пряностями на зиму – пошаговый рецепт
Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сохраняйте вкус лета на зиму с этим замечательным рецептом маринованных томатов. Сладкие помидоры с луком и пряностями создают идеальное сочетание, которое порадует вас в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

Читайте также:

Вам понадобится (на 3 однолитровые банки):

  • 2 кг 200 г помидоров;
  • 50-60 г лука;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 15-20 горошин черного перца;
  • 3 гвоздики.

Для заливки:

  • 1,5 л воды;
  • 2 столовые ложки соли (50 г);
  • 4 столовых ложки сахара (120 г);
  • 100 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Помидоры складываем в чистые банки. Также понадобится нарезать лук полукольцами.

маринованные помидоры на зиму рецепт
Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Для маринада к 1,5 л воды добавить 2 столовых ложки соли (50 г), 4 столовых ложки сахара (120 г) и 100 мл уксуса 9%. Довести до кипения.

вкусные маринованные помидоры на зиму рецепт
Помидоры и лук. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

В каждую банку добавить лук, горошины душистого перца, горошины черного перца и гвоздику.

сладкие маринованные помидоры на зиму рецепт
Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Заливаем охлажденным маринадом, стерилизуем 7-8 минут. Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

рецепты консервация помидоры на зиму заготовка на зиму маринованные помидоры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:14 Лето заканчивается жаркими днями — синоптики дали прогноз на выходные

21:06 Международный уголовный суд обязал Монголию задержать Путина

21:03 Некоторые политики ЕС перекладывают вину за войну с Россией на Украину, — Урсула фон дер Ляен

20:58 В Генштабе сообщили, кто временно возглавит Воздушные Силы Украины

20:56 В Одессе почтили без вести пропавших моряков — фото

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

20:26 Зеленский прокомментировал увольнение Олещука

20:10 Зеленский уволил с должности командующего Воздушными силами Николая Олещука

20:05 Туск выдвинул условие, при котором Украина сможет вступить в ЕС

20:00 Отсрочка не отображается в "Оберіг" — что делать

19:49 В Чехии отреагировали на планы Украины прекратить работу нефтепровода "Дружба"

21:14 Лето заканчивается жаркими днями — синоптики дали прогноз на выходные

21:06 Международный уголовный суд обязал Монголию задержать Путина

21:03 Некоторые политики ЕС перекладывают вину за войну с Россией на Украину, — Урсула фон дер Ляен

20:58 В Генштабе сообщили, кто временно возглавит Воздушные Силы Украины

20:56 В Одессе почтили без вести пропавших моряков — фото

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

20:26 Зеленский прокомментировал увольнение Олещука

20:10 Зеленский уволил с должности командующего Воздушными силами Николая Олещука

20:05 Туск выдвинул условие, при котором Украина сможет вступить в ЕС

20:00 Отсрочка не отображается в "Оберіг" — что делать

19:49 В Чехии отреагировали на планы Украины прекратить работу нефтепровода "Дружба"

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку