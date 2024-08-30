Сладкие помидоры с луком и пряностями на зиму – пошаговый рецепт

Сладкие помидоры с луком и пряностями на зиму — рецепт маринованных томатов
Сохраняйте вкус лета на зиму с этим замечательным рецептом маринованных томатов. Сладкие помидоры с луком и пряностями создают идеальное сочетание, которое порадует вас в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
Вам понадобится (на 3 однолитровые банки):
- 2 кг 200 г помидоров;
- 50-60 г лука;
- 3 горошины душистого перца;
- 15-20 горошин черного перца;
- 3 гвоздики.
Для заливки:
- 1,5 л воды;
- 2 столовые ложки соли (50 г);
- 4 столовых ложки сахара (120 г);
- 100 мл уксуса 9%.
Способ приготовления
Помидоры складываем в чистые банки. Также понадобится нарезать лук полукольцами.
Для маринада к 1,5 л воды добавить 2 столовых ложки соли (50 г), 4 столовых ложки сахара (120 г) и 100 мл уксуса 9%. Довести до кипения.
В каждую банку добавить лук, горошины душистого перца, горошины черного перца и гвоздику.
Заливаем охлажденным маринадом, стерилизуем 7-8 минут. Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
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