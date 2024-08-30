Сладкие помидоры с луком и пряностями на зиму – пошаговый рецепт

Маринованные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Сохраняйте вкус лета на зиму с этим замечательным рецептом маринованных томатов. Сладкие помидоры с луком и пряностями создают идеальное сочетание, которое порадует вас в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится (на 3 однолитровые банки):

2 кг 200 г помидоров;

50-60 г лука;

3 горошины душистого перца;

15-20 горошин черного перца;

3 гвоздики.

Для заливки:

1,5 л воды;

2 столовые ложки соли (50 г);

4 столовых ложки сахара (120 г);

100 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Помидоры складываем в чистые банки. Также понадобится нарезать лук полукольцами.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Для маринада к 1,5 л воды добавить 2 столовых ложки соли (50 г), 4 столовых ложки сахара (120 г) и 100 мл уксуса 9%. Довести до кипения.

Помидоры и лук. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

В каждую банку добавить лук, горошины душистого перца, горошины черного перца и гвоздику.

Стерилизация банок. Фото: Скриншот YouTube @МоеПодворье

Заливаем охлажденным маринадом, стерилизуем 7-8 минут. Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

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