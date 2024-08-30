Солодкі помідори з цибулею та прянощами на зиму — покроковий рецепт

Мариновані помідори. Фото: Скріншот YouTube @МоєПодвіря

Зберігайте смак літа на зиму з цим чудовим рецептом маринованих томатів. Солодкі помідори з цибулею та прянощами створюють ідеальне поєднання, яке порадує вас у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться (на 3 однолітрові банки):

2 кг 200 г помідорів;

50-60 г цибулі;

3 горошини духм'яного перцю;

15-20 горошин чорного перцю;

3 гвоздики.

Для заливки:

1,5 л води;

2 столові ложки солі (50 г);

4 столові ложки цукру (120 г);

100 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Помідори складаємо в чисті банки. Також знадобиться нарізати цибулю півкільцями.

Помідори в банках. Фото: Скріншот YouTube @МоєПодвіря

Для маринада до 1,5 л води додати 2 столові ложки солі (50 г), 4 столові ложки цукру (120 г) та 100 мл оцту 9%. Довести до кипіння.

Помідори та цибуля. Фото: Скріншот YouTube @МоєПодвіря

В кожну банку додати цибулю, горошини духм'яного перцю, горошини чорного перцю та гвоздику.

Стерилізація банок. Фото: Скріншот YouTube @МоєПодвіря

Заливаємо охолодженим маринадом, стерилізуємо 7-8 хвилин. Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.

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