Солодкі помідори з цибулею та прянощами на зиму — покроковий рецепт

Солодкі помідори з цибулею та прянощами на зиму — рецепт маринованих томатів
Зберігайте смак літа на зиму з цим чудовим рецептом маринованих томатів. Солодкі помідори з цибулею та прянощами створюють ідеальне поєднання, яке порадує вас у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться (на 3 однолітрові банки):
- 2 кг 200 г помідорів;
- 50-60 г цибулі;
- 3 горошини духм'яного перцю;
- 15-20 горошин чорного перцю;
- 3 гвоздики.
Для заливки:
- 1,5 л води;
- 2 столові ложки солі (50 г);
- 4 столові ложки цукру (120 г);
- 100 мл оцту 9%.
Спосіб приготування
Помідори складаємо в чисті банки. Також знадобиться нарізати цибулю півкільцями.
Для маринада до 1,5 л води додати 2 столові ложки солі (50 г), 4 столові ложки цукру (120 г) та 100 мл оцту 9%. Довести до кипіння.
В кожну банку додати цибулю, горошини духм'яного перцю, горошини чорного перцю та гвоздику.
Заливаємо охолодженим маринадом, стерилізуємо 7-8 хвилин. Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
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