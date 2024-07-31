Сладко-пряные помидоры на зиму, вкусный маринад – пошаговый рецепт

Помидоры на зиму. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Именно этот рецепт подходит для консервации маленьких помидоров. Будет очень хорошо, если у вас есть разные цвета помидор. Этот вкус и вид придаст праздничное настроение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

Читайте также:

Вам понадобится:

зелень, которую вы любите, но обязательны такие специи;

кинза или кориандр;

зерна горчицы;

зелень сельдерея.

Для маринада на 1 л воды:

2 ст.л соли;

3 ст.л с горкой сахара;

80 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Помидоры нужно помыть, лук нарезать колечками. Подготовить все остальные ингредиенты.

Помидоры и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

На дно каждой банки кладем раздавленный чеснок, ложку зерен горчицы, кинзу или кориандр и зелень сельдерея. Кладем помидоры в банки.

Помидоры и горчицы. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Каждую банку заливаем крутым кипятком. Накрываем крышками и оставляем на 30 минут.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Теперь нужно всю воду слить, добавить еще воды, довести до кипения. На 3,5 литра добавить 2 ст.л. соли, 3 ст.л. с горкой сахара и 80 мл уксуса 9%, лавровый лист и перец горошком. Горячим маринадом залить банки с помидорами и закрыть.

Маринад для помидоров. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из бурака получается очень вкусной и яркой, при этом вкус бурака совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете ее использовать при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.