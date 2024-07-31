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Сладко-пряные помидоры на зиму — вкусный маринад, который можно пить

31 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сладко-пряные помидоры на зиму, вкусный маринад – пошаговый рецепт
Помидоры на зиму. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Именно этот рецепт подходит для консервации маленьких помидоров. Будет очень хорошо, если у вас есть разные цвета помидор. Этот вкус и вид придаст праздничное настроение.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня из кармана & дела домашние.

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Вам понадобится:

  • зелень, которую вы любите, но обязательны такие специи;
  • кинза или кориандр;
  • зерна горчицы;
  • зелень сельдерея.

Для маринада на 1 л воды:

  • 2 ст.л соли;
  • 3 ст.л с горкой сахара;
  • 80 мл уксуса 9%.

Способ приготовления

Помидоры нужно помыть, лук нарезать колечками. Подготовить все остальные ингредиенты.

рецепт помидор на зиму
Помидоры и лук. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

На дно каждой банки кладем раздавленный чеснок, ложку зерен горчицы, кинзу или кориандр и зелень сельдерея. Кладем помидоры в банки.

вкусный рецепт помидор на зиму
Помидоры и горчицы. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Каждую банку заливаем крутым кипятком. Накрываем крышками и оставляем на 30 минут.

простой и вкусный рецепт помидор на зиму
Помидоры в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Теперь нужно всю воду слить, добавить еще воды, довести до кипения. На 3,5 литра добавить 2 ст.л. соли, 3 ст.л. с горкой сахара и 80 мл уксуса 9%, лавровый лист и перец горошком. Горячим маринадом залить банки с помидорами и закрыть.

рецепт помидор на зиму с луком
Маринад для помидоров. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из бурака получается очень вкусной и яркой, при этом вкус бурака совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете ее использовать при приготовлении борща.

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