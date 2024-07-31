Солодко-пряні помідори на зиму, смачний маринад — покроковий рецепт

Помідори на зиму. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Саме цей рецепт підходить для консервації маленьких помідорів. Буде дуже гарно, якщо у вас є різні кольори помідор. І цей смак і вигляд додасть святкового настрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні.

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Вам знадобиться:

зелень, яку ви полюбляєте,

але обов'язкові такі спеції:

кінза або коріандр;

зерна гірчиці;

зелень селери.

Для маринаду на 1 л води:

2 ст.л. солі;

3 ст.л. з гіркою цукру;

80 мл оцту 9%.

Спосіб приготування

Помідори потрібно помити, цибулю нарізати кільцями. Підготувати всі інші інгредієнти.

Помідори та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

На дно кожної банки кладемо розчавлений часник, ложку зерен гірчиці, кінзу або коріандр та зелень селери. Складаємо помідори в банки.

Помідори та зерна гірчиці. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Кожну банку заливаємо окропом. Накриваємо кришками та залишаємо на 30 хвилин.

Помідори в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Тепер потрібно всю воду злити, додати ще води, довести до кипіння. На 3,5 літри додати 2 ст.л. солі, 3 ст.л. з гіркою цукру й 80 мл оцту 9%, лавровий лист та перець горошком. Гарячим маринадом залити банки з помідорами та закрити.

Маринад для помідорів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

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