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Солодко-пряні помідори на зиму — смачний маринад, який можна пити

31 липня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Солодко-пряні помідори на зиму, смачний маринад — покроковий рецепт
Помідори на зиму. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Саме цей рецепт підходить для консервації маленьких помідорів. Буде дуже гарно, якщо у вас є різні кольори помідор. І цей смак і вигляд додасть святкового настрою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з кишені & справи домашні

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Вам знадобиться: 

  • зелень, яку ви полюбляєте,
  • але обов'язкові такі спеції:
  • кінза або коріандр;
  • зерна гірчиці;
  • зелень селери.

Для маринаду на 1 л води:

  • 2 ст.л. солі;
  • 3 ст.л. з гіркою цукру;
  • 80 мл оцту 9%. 

Спосіб приготування 

Помідори потрібно помити, цибулю нарізати кільцями. Підготувати всі інші інгредієнти. 

рецепт помідор на зиму
Помідори та цибуля. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

На дно кожної банки кладемо розчавлений часник, ложку зерен гірчиці, кінзу або коріандр та зелень селери. Складаємо помідори в банки. 

смачний рецепт помідор на зиму
Помідори та зерна гірчиці. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Кожну банку заливаємо окропом. Накриваємо кришками та залишаємо на 30 хвилин. 

простий та смачний рецепт помідор на зиму
Помідори в банках. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Тепер потрібно всю воду злити, додати ще води, довести до кипіння. На 3,5 літри додати 2 ст.л. солі, 3 ст.л. з гіркою цукру й 80 мл оцту 9%, лавровий лист та перець горошком. Гарячим маринадом залити банки з помідорами та закрити. 

рецепт помідор на зиму з цибулею
Маринад для помідорів. Фото: YouTube @kuhny-z-kisheni.

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак, як аджика — усі чоловіки оцінять.

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Також цікавим рецепт кабачковоїй аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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