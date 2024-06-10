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Соленые сырники с зеленью по рецепту бабушки на завтрак — минимум муки

10 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сырники с зеленью по рецепту бабушки на завтрак — пошаговое приготовление
Сырники с зеленью. Фото: YouTube @grandma-kitchen
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Соленые сырники с зеленью по рецепту бабушки. Они очень просто готовятся, идеальны для тех, кто не любит сладкое.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины вкусности.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный (5%) 700 г;
  • зелень по вкусу 70 г;
  • крупа манная 70 г;
  • соль 1 ч. л.;
  • сахар 1/2 ч. л.;
  • яйца 2 шт.;
  • мука 2 с.л.;
  • масло растительное для жарки.

Способ приготовления

Для этого рецепта понадобится творог жирностью 5%.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @grandma-kitchen

В творог добавить яйца, сахар, соль и манную крупу. Все тщательно перемешать. Добавить зелень и перемешать еще раз.

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Сыр и зелень. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Тесто оставить на 10 минут. Формируем сырники.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Сырники жарить на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

творог
рецепты
сырники
лайфхаки
зелень

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