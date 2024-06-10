Сырники с зеленью по рецепту бабушки на завтрак — пошаговое приготовление

Сырники с зеленью. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Соленые сырники с зеленью по рецепту бабушки. Они очень просто готовятся, идеальны для тех, кто не любит сладкое.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины вкусности.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный (5%) 700 г;

зелень по вкусу 70 г;

крупа манная 70 г;

соль 1 ч. л.;

сахар 1/2 ч. л.;

яйца 2 шт.;

мука 2 с.л.;

масло растительное для жарки.

Способ приготовления

Для этого рецепта понадобится творог жирностью 5%.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @grandma-kitchen

В творог добавить яйца, сахар, соль и манную крупу. Все тщательно перемешать. Добавить зелень и перемешать еще раз.

Сыр и зелень. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Тесто оставить на 10 минут. Формируем сырники.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Сырники жарить на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @grandma-kitchen

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