Сырники с зеленью по рецепту бабушки на завтрак — пошаговое приготовление

Соленые сырники с зеленью по рецепту бабушки на завтрак — минимум муки
Соленые сырники с зеленью по рецепту бабушки. Они очень просто готовятся, идеальны для тех, кто не любит сладкое.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины вкусности.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный (5%) 700 г;
- зелень по вкусу 70 г;
- крупа манная 70 г;
- соль 1 ч. л.;
- сахар 1/2 ч. л.;
- яйца 2 шт.;
- мука 2 с.л.;
- масло растительное для жарки.
Способ приготовления
Для этого рецепта понадобится творог жирностью 5%.
В творог добавить яйца, сахар, соль и манную крупу. Все тщательно перемешать. Добавить зелень и перемешать еще раз.
Тесто оставить на 10 минут. Формируем сырники.
Сырники жарить на сковороде с двух сторон до золотой корочки.
Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.
Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.
Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.
Читайте Новини.LIVE!