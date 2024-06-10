Сирники із зеленню за бабусиним рецептом на сніданок — покрокове приготування

Солоні сирники із зеленню за бабусиним рецептом на сніданок — мінімум борошна
Солоні сирники із зеленню за бабусиним рецептом. Вони дуже просто готуються, ідеальні для тих, хто не любить солодке.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині смаколики.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний (5%) 700 г;
- зелень за смаком 70 г;
- крупа манна 70 г;
- сіль 1 ч. л.;
- цукор 1/2 ч. л.;
- яйця 2 шт.;
- борошно 2 с.л.;
- олія для смаження.
Спосіб приготування
Для цього рецепту знадобиться сир жирністю 5%.
До сиру додати яйця, цукор, сіль та манну крупу. Все ретельно перемішати. Додати зелень та ще раз перемішати.
Тісто залишити на 10 хвилин. Формуємо сирники.
Сирники смажити на пательні з двох сторін до золотої скоринки.
Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.
Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.
Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.
Читайте Новини.LIVE!