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Солоні сирники із зеленню за бабусиним рецептом на сніданок — мінімум борошна

10 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сирники із зеленню за бабусиним рецептом на сніданок — покрокове приготування
Сирники із зеленню. Фото: YouTube @grandma-kitchen
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Солоні сирники із зеленню за бабусиним рецептом. Вони дуже просто готуються, ідеальні для тих, хто не любить солодке. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині смаколики

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Вам знадобиться: 

  • сир кисломолочний (5%) 700 г;
  • зелень за смаком 70 г;
  • крупа манна 70 г;
  • сіль 1 ч. л.;
  • цукор 1/2 ч. л.;
  • яйця 2 шт.;
  • борошно 2 с.л.;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту знадобиться сир жирністю 5%. 

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Інгредієнти для рецепту. Фото: YouTube @grandma-kitchen

До сиру додати яйця, цукор, сіль та манну крупу. Все ретельно перемішати. Додати зелень та ще раз перемішати. 

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Сир та зелень. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Тісто залишити на 10 хвилин. Формуємо сирники. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Сирники смажити на пательні з двох сторін до золотої скоринки. 

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Приготування сирників. Фото: YouTube @grandma-kitchen

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