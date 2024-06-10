Сирники із зеленню за бабусиним рецептом на сніданок — покрокове приготування

Сирники із зеленню. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Солоні сирники із зеленню за бабусиним рецептом. Вони дуже просто готуються, ідеальні для тих, хто не любить солодке.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Бабусині смаколики.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний (5%) 700 г;

зелень за смаком 70 г;

крупа манна 70 г;

сіль 1 ч. л.;

цукор 1/2 ч. л.;

яйця 2 шт.;

борошно 2 с.л.;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Для цього рецепту знадобиться сир жирністю 5%.

Інгредієнти для рецепту. Фото: YouTube @grandma-kitchen

До сиру додати яйця, цукор, сіль та манну крупу. Все ретельно перемішати. Додати зелень та ще раз перемішати.

Сир та зелень. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Тісто залишити на 10 хвилин. Формуємо сирники.

Приготування сирників. Фото: YouTube @grandma-kitchen

Сирники смажити на пательні з двох сторін до золотої скоринки.

Приготування сирників. Фото: YouTube @grandma-kitchen

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