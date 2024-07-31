Пошаговый рецепт соленых сырников с кабачком и зеленью – полезно и вкусно

Сырники с кабачком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Соленые сырники с кабачком и зеленью — это отличный выбор для полезного и вкусного завтрака. Этот рецепт сочетает нежный сыр с сочным кабачком и свежей зеленью, что делает блюдо легким и питательным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

50 г кисломолочного творога (жирностью 5-9%);

300-350 г кабачков или цуккини (натертых на терке, без сока) (2-3 шт.);

50 г яйца (1 шт.);

соль по вкусу;

укроп;

100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой);

растительное масло (для жарки).

Способ приготовления

Натираем кабачок и цуккини на большой терке. Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

Творог и кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Убираем лишний сок из натертого кабачка и цуккини.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку. Перемешиваем с помощью вилки.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом по бокам до золотистого цвета.

Сырники с кабачками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишнее масло.

Готовые сырники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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