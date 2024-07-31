Пошаговый рецепт соленых сырников с кабачком и зеленью – полезно и вкусно

Соленые сырники с кабачком и зеленью — полезный и вкусный завтрак
Соленые сырники с кабачком и зеленью — это отличный выбор для полезного и вкусного завтрака. Этот рецепт сочетает нежный сыр с сочным кабачком и свежей зеленью, что делает блюдо легким и питательным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 50 г кисломолочного творога (жирностью 5-9%);
- 300-350 г кабачков или цуккини (натертых на терке, без сока) (2-3 шт.);
- 50 г яйца (1 шт.);
- соль по вкусу;
- укроп;
- 100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой);
- растительное масло (для жарки).
Способ приготовления
Натираем кабачок и цуккини на большой терке. Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.
Убираем лишний сок из натертого кабачка и цуккини.
Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку. Перемешиваем с помощью вилки.
Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом по бокам до золотистого цвета.
Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишнее масло.
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