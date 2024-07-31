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Соленые сырники с кабачком и зеленью — полезный и вкусный завтрак

31 июля 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пошаговый рецепт соленых сырников с кабачком и зеленью – полезно и вкусно
Сырники с кабачком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Соленые сырники с кабачком и зеленью — это отличный выбор для полезного и вкусного завтрака. Этот рецепт сочетает нежный сыр с сочным кабачком и свежей зеленью, что делает блюдо легким и питательным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 50 г кисломолочного творога (жирностью 5-9%);
  • 300-350 г кабачков или цуккини (натертых на терке, без сока) (2-3 шт.);
  • 50 г яйца (1 шт.);
  • соль по вкусу;
  • укроп;
  • 100 г муки (3 ст. л. с горкой + 1 ч. л. с горкой);
  • растительное масло (для жарки).

Способ приготовления

Натираем кабачок и цуккини на большой терке. Добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на несколько минут.

рецепт сырников с кабачками
Творог и кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Убираем лишний сок из натертого кабачка и цуккини.

рецепт сырников с кабачками и зеленью
Тертый кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем кисломолочный творог, яйцо, укроп, соль и муку. Перемешиваем с помощью вилки.

простой рецепт сырников с кабачками и зеленью
Приготовление сырников. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Жарим сырники на разогретой сковороде с растительным маслом по бокам до золотистого цвета.

вкусный рецепт сырников с кабачками и зеленью
Сырники с кабачками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишнее масло.

рецепт сырников с кабачками и зеленью на завтрак
Готовые сырники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

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