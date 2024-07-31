Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Солоні сирники з кабачком та зеленню — корисний та смачний сніданок arrow

Солоні сирники з кабачком та зеленню — корисний та смачний сніданок

31 липня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Покроковий рецепт солоних сирників з кабачком та зеленню — корисно і смачно
Сирники з кабачком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Солоні сирники з кабачком та зеленню — це чудовий вибір для корисного та смачного сніданку. Цей рецепт поєднує ніжний сир з соковитим кабачком та свіжою зеленню, що робить страву легкою та поживною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 50 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%);
  • 300-350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2-3 шт.);
  • 50 г яйця (1 шт);
  • сіль за смаком;
  • кріп;
  • 100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);
  • рослинна олія (для смаження). 

Спосіб приготування 

Натираємо кабачок і цукіні на великій тертці.  Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин. 

рецепт сирників з кабачками
Сир та кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.

рецепт сирників з кабачками та зеленню
Тертий кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки. 

простий рецепт сирників з кабачками та зеленню
Приготування сирників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору. 

смачний рецепт сирників з кабачками та зеленню
Сирники з кабачками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію.

рецепт сирників з кабачками та зеленню на сніданок
Готові сирники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.

Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.

рецепти кисломолочний сир рецепт з кабачка ідея для сніданку сирники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом