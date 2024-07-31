Покроковий рецепт солоних сирників з кабачком та зеленню — корисно і смачно

Солоні сирники з кабачком та зеленню — корисний та смачний сніданок
Солоні сирники з кабачком та зеленню — це чудовий вибір для корисного та смачного сніданку. Цей рецепт поєднує ніжний сир з соковитим кабачком та свіжою зеленню, що робить страву легкою та поживною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 50 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%);
- 300-350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2-3 шт.);
- 50 г яйця (1 шт);
- сіль за смаком;
- кріп;
- 100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);
- рослинна олія (для смаження).
Спосіб приготування
Натираємо кабачок і цукіні на великій тертці. Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.
Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.
Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.
Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.
Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію.
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