Покроковий рецепт солоних сирників з кабачком та зеленню — корисно і смачно

Сирники з кабачком. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Солоні сирники з кабачком та зеленню — це чудовий вибір для корисного та смачного сніданку. Цей рецепт поєднує ніжний сир з соковитим кабачком та свіжою зеленню, що робить страву легкою та поживною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

50 г кисломолочного сиру (жирністю 5-9%);

300-350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2-3 шт.);

50 г яйця (1 шт);

сіль за смаком;

кріп;

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);

рослинна олія (для смаження).

Спосіб приготування

Натираємо кабачок і цукіні на великій тертці. Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.

Сир та кабачки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.

Приготування сирників. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.

Сирники з кабачками. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію.

Готові сирники. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

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