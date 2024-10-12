Солонина, украинская заготовка мяса – пошаговый рецепт

Соленое мясо. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Хотите попробовать традиционную украинскую мясную заготовку? Солонина, приготовленная по рецепту, похожему на бастурму, — это вкусный и полезный вариант, который идеально подойдет для хранения мяса и обеспечит вас отличной закуской на долгое время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

свинина 1200 кг;

соль обыкновенная 15 г на 1 кг. мясо;

соль нитритная 10 г на 1 кг. мясо;

кориандр 1 ч.л;

чеснок сушеный 1 ч.л;

перец горошком 0,5 ч.л;

горчица 2 ч.л.

Способ приготовления

Мясо промыть и просушить бумажным полотенцем. На 1 кг мяса берем 15 г обычной соли, 10 г нитритной соли, одну чайную ложку кориандра, одну чайную ложку сухого чеснока, черный перец и две столовые ложки горчицы.

Кусок мяса. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Этой смесью натереть мясо. Оставить в холодильнике на 7-10 дней. Каждый день сливать сок и вытирать тарелку. Переворачивать с одной стороны на другую.

Горчица и специи. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Такую солонину можно хранить в холодильнике или без.

Приготовление бастурмы. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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