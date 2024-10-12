Солонина, українська заготівля м'яса — покроковий рецепт

Солоне м'ясо. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Хочете спробувати традиційну українську м'ясну заготівлю? Солонина, приготована за рецептом, схожим на бастурму, — це смачний та корисний варіант, який ідеально підійде для зберігання м'яса та забезпечить вас чудовою закускою на довгий час.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

свинина 1200 кг;

сіль звичайна 15 г на 1 кг. м’яса;

сіль нітритна 10 г на 1 кг. м’яса;

коріандр 1 ч.л;

часник сушений 1 ч.л;

перець горошком 0,5 ч.л;

гірчиця 2 ч.л.

Спосіб приготування

М'ясо промити та просушити паперовим рушником. На 1 кг м'яса беремо 15 г звичайноъ солі, 10 г нітритної солі, одну чайну ложку коріандру, одну чайну ложку сухого часника, чорний перець та дві столові ложки гірчиці.

Шматок м'яса. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цією сумішю натерти м'ясо. Залишити в холодильнику на 7-10 діб. Кожного дня зливати сік та витирати тарілку. Перевертати з однієї сторони на іншу.

Гірчиця та спеції. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Таку солонину далі можна зберігати в холодильнику чи без.

Приготування бастурми. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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