Сырная запеканка со сметаной без муки, крахмала или манки — пошаговый рецепт

Солнечная запеканка — воздушное и невесомое сырное суфле
Идея блюда без тяжелого теста. Запеканка суфле — это воздушный десерт. Нежная, невесомая творожная запеканка пригодится тем, кто придерживается диеты или правильного питания. Готовится со сметаной без муки, крахмала или манки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале КРАСИВО КУШАТЬ .
Вам понадобится:
- творог 450-500 г;
- яйца 4 шт;
- сметана 1 ст.л;
- сахар 4 ст.л;
- ванилин и соль.
Способ приготовления
Отделить желтки от белков в разные емкости. К желткам добавить творог, сметану, ванилин и сахар.
Для баланса вкуса добавить соль и измельчить блендером.
С солью взбить охлажденные яичные белки. Добавить в творожную массу и перемешать.
Сырную массу выкладываем в форму для выпечки.
Выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.
Раньше мы рассказывали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.
Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.
Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.
Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.
Читайте Новини.LIVE!