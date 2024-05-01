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Солнечная запеканка — воздушное и невесомое сырное суфле

1 мая 2024 16:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сырная запеканка со сметаной без муки, крахмала или манки — пошаговый рецепт
Сырная запеканка. Фото: YouTube @krasivo_esti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идея блюда без тяжелого теста. Запеканка суфле — это воздушный десерт. Нежная, невесомая творожная запеканка пригодится тем, кто придерживается диеты или правильного питания. Готовится со сметаной без муки, крахмала или манки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КРАСИВО КУШАТЬ .

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Вам понадобится:

  • творог 450-500 г;
  • яйца 4 шт;
  • сметана 1 ст.л;
  • сахар 4 ст.л;
  • ванилин и соль.

Способ приготовления

Отделить желтки от белков в разные емкости. К желткам добавить творог, сметану, ванилин и сахар.

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Мука и сметана. Фото: YouTube @krasivo_esti

Для баланса вкуса добавить соль и измельчить блендером.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @krasivo_esti

С солью взбить охлажденные яичные белки. Добавить в творожную массу и перемешать.

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Яичные белки. Фото: YouTube @krasivo_esti

Сырную массу выкладываем в форму для выпечки.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @krasivo_esti

Выпекать при 180 ºС в течение 30 минут.

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Сырная запеканка. Фото: YouTube @krasivo_esti

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диета
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творог
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