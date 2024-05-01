Сирна запіканка зі сметаною без борошна, крохмалю або манки — покроковий рецепт

Сирна запіканка. Фото: YouTube @krasivo_esti

Ідея страви без важкого тіста. Запіканка-суфле — це повітряний десерт. Ніжна, невагома сирна запіканка буде в нагоді тим, хто дотримується дієти або правильного харчування. Готується зі сметаною без борошна, крохмалю або манки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КРАСИВО ЇСТИ.

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Вам знадобиться:

сир 450-500 г;

яйця 4 шт.;

сметана 1 ст.л.;

цукор 4 ст.л.;

ванілін та сіль.

Спосіб приготування

Відокремити жовтки від білків у різні ємності. До жовтків додати сир, сметану, ванілін та цукор.

Борошно та сметана. Фото: YouTube @krasivo_esti

Для балансу смаку додати сіль та подрібнити блендером.

Приготування тіста. Фото: YouTube @krasivo_esti

З сіллю збити охолоджені яєчні білки. Додати до сирної маси та перемішати.

Яєчні білки. Фото: YouTube @krasivo_esti

Сирну масу викладаємо в форму для випікання.

Приготування тіста. Фото: YouTube @krasivo_esti

Випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.

Сирна запіканка. Фото: YouTube @krasivo_esti

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