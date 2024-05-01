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Сонячна запіканка — повітряне та невагоме сирне суфле

1 травня 2024 16:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сирна запіканка зі сметаною без борошна, крохмалю або манки — покроковий рецепт
Сирна запіканка. Фото: YouTube @krasivo_esti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідея страви без важкого тіста. Запіканка-суфле — це повітряний десерт. Ніжна, невагома сирна запіканка буде в нагоді тим, хто дотримується дієти або правильного харчування. Готується зі сметаною без борошна, крохмалю або манки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі КРАСИВО ЇСТИ

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Вам знадобиться: 

  • сир 450-500 г;
  • яйця 4 шт.;
  • сметана 1 ст.л.;
  • цукор 4 ст.л.;
  • ванілін та сіль. 

Спосіб приготування 

Відокремити жовтки від білків у різні ємності. До жовтків додати сир, сметану, ванілін та цукор.  

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Борошно та сметана. Фото: YouTube @krasivo_esti

Для балансу смаку додати сіль та подрібнити блендером. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @krasivo_esti

З сіллю збити охолоджені яєчні білки. Додати до сирної маси та перемішати. 

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Яєчні білки. Фото: YouTube @krasivo_esti

Сирну масу викладаємо в форму для випікання. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @krasivo_esti

Випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин. 

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Сирна запіканка. Фото: YouTube @krasivo_esti

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дієта
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кисломолочний сир
запіканки

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