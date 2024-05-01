Сирна запіканка зі сметаною без борошна, крохмалю або манки — покроковий рецепт

Сонячна запіканка — повітряне та невагоме сирне суфле
Ідея страви без важкого тіста. Запіканка-суфле — це повітряний десерт. Ніжна, невагома сирна запіканка буде в нагоді тим, хто дотримується дієти або правильного харчування. Готується зі сметаною без борошна, крохмалю або манки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі КРАСИВО ЇСТИ.
Вам знадобиться:
- сир 450-500 г;
- яйця 4 шт.;
- сметана 1 ст.л.;
- цукор 4 ст.л.;
- ванілін та сіль.
Спосіб приготування
Відокремити жовтки від білків у різні ємності. До жовтків додати сир, сметану, ванілін та цукор.
Для балансу смаку додати сіль та подрібнити блендером.
З сіллю збити охолоджені яєчні білки. Додати до сирної маси та перемішати.
Сирну масу викладаємо в форму для випікання.
Випікати при 180 ºС протягом 30 хвилин.
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