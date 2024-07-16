Вкусный соус из слив, перца и помидор к мясу на зиму — пошаговое приготовление.

Соус "мехикано" из слив и перца к мясу — быстро сварить и по банкам разлить
В этом рецепте вы узнаете, как приготовить сливовый соус с помидорами и перцем. Такой домашний соус из слив и овощей — отличное дополнение к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- сливы 2 кг;
- перец сладкий 1 кг;
- перец горький 6-8 шт;
- чеснок 5 головок;
- уксус 9% 150 мл;
- сахар 400 г;
- соль 3 ст. л;
- масло 150 мл;
- томатная паста 500 г.
Способ приготовления
Для начала необходимо помыть сливы и достать косточки, почистить перец и чеснок. Сливы и сладкий перец пропустить через мясорубку. Ставим на огонь и доводим до закипания, варим 30 минут.
Тем временем необходимо пропустить через мясорубку острый перец и чеснок.
К соусу добавить острый перец и чеснок. Затем добавить соль, сперва добавьте 2 ложки, а потом по вкусу добавьте еще одну. Также добавляем сахар, масло без запаха и томатную пасту. Перемешать и варить еще 20 минут. Затем добавить 9% уксус и довести до кипения.
Соус разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем.
Переворачиваем банки с соусом и оставляем до полного охлаждения.
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