Вкусный соус из слив, перца и помидор к мясу на зиму — пошаговое приготовление.

Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить сливовый соус с помидорами и перцем. Такой домашний соус из слив и овощей — отличное дополнение к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

сливы 2 кг;

перец сладкий 1 кг;

перец горький 6-8 шт;

чеснок 5 головок;

уксус 9% 150 мл;

сахар 400 г;

соль 3 ст. л;

масло 150 мл;

томатная паста 500 г.

Способ приготовления

Для начала необходимо помыть сливы и достать косточки, почистить перец и чеснок. Сливы и сладкий перец пропустить через мясорубку. Ставим на огонь и доводим до закипания, варим 30 минут.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тем временем необходимо пропустить через мясорубку острый перец и чеснок.

Чеснок и острый перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К соусу добавить острый перец и чеснок. Затем добавить соль, сперва добавьте 2 ложки, а потом по вкусу добавьте еще одну. Также добавляем сахар, масло без запаха и томатную пасту. Перемешать и варить еще 20 минут. Затем добавить 9% уксус и довести до кипения.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем.

Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Переворачиваем банки с соусом и оставляем до полного охлаждения.

Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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