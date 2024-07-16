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Соус "мехикано" из слив и перца к мясу — быстро сварить и по банкам разлить

16 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный соус из слив, перца и помидор к мясу на зиму — пошаговое приготовление.
Томатный соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

В этом рецепте вы узнаете, как приготовить сливовый соус с помидорами и перцем. Такой домашний соус из слив и овощей — отличное дополнение к любому блюду. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • сливы 2 кг;
  • перец сладкий 1 кг;
  • перец горький 6-8 шт;
  • чеснок 5 головок;
  • уксус 9% 150 мл;
  • сахар 400 г;
  • соль 3 ст. л;
  • масло 150 мл;
  • томатная паста 500 г.

Способ приготовления 

Для начала необходимо помыть сливы и достать косточки, почистить перец и чеснок. Сливы и сладкий перец пропустить через мясорубку. Ставим на огонь и доводим до закипания, варим 30 минут. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тем временем необходимо пропустить через мясорубку острый перец и чеснок. 

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Чеснок и острый перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

К соусу добавить острый перец и чеснок. Затем добавить соль, сперва добавьте 2 ложки, а потом по вкусу добавьте еще одну. Также добавляем сахар, масло без запаха и томатную пасту. Перемешать и варить еще 20 минут. Затем добавить 9% уксус и довести до кипения. 

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем.  

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Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Переворачиваем банки с соусом и оставляем до полного охлаждения. 

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Соус в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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