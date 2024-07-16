Томатний соус. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати сливовий соус із помідорами та перцем. Такий домашній соус зі злив та овочів — чудове доповнення до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

сливи 2 кг;

перець солодкий 1 кг;

перець гіркий 6-8 шт.;

часник 5 головок;

оцет 9% 150мл;

цукор 400 г;

сіль 3 ст. л;

олія 150 мл;

томатна паста 500 г.

Спосіб приготування

Для початку необхідно помити сливи та дістати кісточки, почистити перець та часник. Сливи та солодкий перець пропустити через м'ясорубку. Ставимо на вогонь і доводимо до закипання, варимо 30 хвилин.

Приготування соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тим часом необхідно пропустити через м'ясорубку гострий перець та часник.

Часник та гострий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

До соусу додати гострий перець та часник. Потім додати сіль, спершу додайте 2 ложки, а потім за смаком додайте ще одну. Також додаємо цукор, олію без запаху та томатну пасту. Перемішати та варити ще 20 хвилин. Потім додати 9% оцет і довести до кипіння.

Приготування соусу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус розливаємо по стерилізованих банках і закручуємо.

Соус у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перевертаємо банки із соусом і залишаємо до повного охолодження.

Соус у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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