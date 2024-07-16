Соус "мехікано" зі слив та перцю до м'яса — швидко зварити і по банках розлити
У цьому рецепті ви дізнаєтесь, як приготувати сливовий соус із помідорами та перцем. Такий домашній соус зі злив та овочів — чудове доповнення до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- сливи 2 кг;
- перець солодкий 1 кг;
- перець гіркий 6-8 шт.;
- часник 5 головок;
- оцет 9% 150мл;
- цукор 400 г;
- сіль 3 ст. л;
- олія 150 мл;
- томатна паста 500 г.
Спосіб приготування
Для початку необхідно помити сливи та дістати кісточки, почистити перець та часник. Сливи та солодкий перець пропустити через м'ясорубку. Ставимо на вогонь і доводимо до закипання, варимо 30 хвилин.
Тим часом необхідно пропустити через м'ясорубку гострий перець та часник.
До соусу додати гострий перець та часник. Потім додати сіль, спершу додайте 2 ложки, а потім за смаком додайте ще одну. Також додаємо цукор, олію без запаху та томатну пасту. Перемішати та варити ще 20 хвилин. Потім додати 9% оцет і довести до кипіння.
Соус розливаємо по стерилізованих банках і закручуємо.
Перевертаємо банки із соусом і залишаємо до повного охолодження.
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