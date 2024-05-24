Как приготовить соус песто в домашних условиях – идеальный рецепт.

Соус песто дома — пошаговая инструкция, как его приготовить невероятно ароматным
Предлагаем вам приготовить соус песто в домашних условиях. Он станет отличным дополнением к мясным, рыбным и овощным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- 50 г базилика;
- 2 ст. л. кедровых орешков;
- 60 мл оливкового масла;
- 2 ст. л. тертого пармезана;
- 2 зубчика чеснока;
- сок ½ лимона;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления
Листья базилика складываем в чашу блендера. Добавить чеснок и сок лимона.
Добавить 50 г оливкового масла, орехи или арахисовую пасту. Добавить пармезан и начать взбивать.
Взбиваем все до однородной массы и складываем в емкость для хранения.
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