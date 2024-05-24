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Соус песто дома — пошаговая инструкция, как его приготовить невероятно ароматным

24 мая 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить соус песто в домашних условиях – идеальный рецепт.
Соус песто. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам приготовить соус песто в домашних условиях. Он станет отличным дополнением к мясным, рыбным и овощным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • 50 г базилика;
  • 2 ст. л. кедровых орешков;
  • 60 мл оливкового масла;
  • 2 ст. л. тертого пармезана;
  • 2 зубчика чеснока;
  • сок ½ лимона;
  • 1 щепотка соли.

Способ приготовления

Листья базилика складываем в чашу блендера. Добавить чеснок и сок лимона.

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Чеснок и базилик. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавить 50 г оливкового масла, орехи или арахисовую пасту. Добавить пармезан и начать взбивать.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Взбиваем все до однородной массы и складываем в емкость для хранения.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раньше мы писали о бешамеле — действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.

Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.

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соус песто

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