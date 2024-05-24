Как приготовить соус песто в домашних условиях – идеальный рецепт.

Соус песто. Фото: Freepik

Предлагаем вам приготовить соус песто в домашних условиях. Он станет отличным дополнением к мясным, рыбным и овощным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

Читайте также:

Вам понадобится:

50 г базилика;

2 ст. л. кедровых орешков;

60 мл оливкового масла;

2 ст. л. тертого пармезана;

2 зубчика чеснока;

сок ½ лимона;

1 щепотка соли.

Способ приготовления

Листья базилика складываем в чашу блендера. Добавить чеснок и сок лимона.

Чеснок и базилик. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавить 50 г оливкового масла, орехи или арахисовую пасту. Добавить пармезан и начать взбивать.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Взбиваем все до однородной массы и складываем в емкость для хранения.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раньше мы писали о бешамеле — действенных советах, как приготовить этот соус без комочков.

Еще мы рассказывали о шашлыке из скумбрии — простом и вкусном рецепте рыбы на огне.

Также мы рассказывали о вкусном и быстром перекусе из батона и консервы за одну минуту.