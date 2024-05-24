Як приготувати соус песто в домашніх умовах — ідеальний рецепт.

Соус песто. Фото: Freepik

Пропонуємо вам приготувати соус песто в домашніх умовах. Він стане чудовим доповненням до м'ясних, рибних та овочевих страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

50 г базиліку;

2 ст. л. кедрових горішків;

60 мл оливкової олії;

2 ст. л. тертого пармезану;

2 зубчики часнику;

сік ½ лимона;

1 дрібка солі.

Спосіб приготування

Листя базиліку складаємо в чашу блендера. Додати часник та сік лимона.

Часник та базилік. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати 50 г оливкової олії, горіхи або арахісову пасту. Додати пармезан та почати збивати.

Приготування соусу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Збиваємо все до однорідної маси та складаємо в ємність для зберігання.

Приготування соусу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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