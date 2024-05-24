Як приготувати соус песто в домашніх умовах — ідеальний рецепт.

Соус песто вдома — покрокова інструкція, як його приготувати неймовірно ароматним
Пропонуємо вам приготувати соус песто в домашніх умовах. Він стане чудовим доповненням до м'ясних, рибних та овочевих страв.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- 50 г базиліку;
- 2 ст. л. кедрових горішків;
- 60 мл оливкової олії;
- 2 ст. л. тертого пармезану;
- 2 зубчики часнику;
- сік ½ лимона;
- 1 дрібка солі.
Спосіб приготування
Листя базиліку складаємо в чашу блендера. Додати часник та сік лимона.
Додати 50 г оливкової олії, горіхи або арахісову пасту. Додати пармезан та почати збивати.
Збиваємо все до однорідної маси та складаємо в ємність для зберігання.
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