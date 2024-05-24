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Соус песто вдома — покрокова інструкція, як його приготувати неймовірно ароматним

24 травня 2024 16:06
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати соус песто в домашніх умовах — ідеальний рецепт.
Соус песто. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо вам приготувати соус песто в домашніх умовах. Він стане чудовим доповненням до м'ясних, рибних та овочевих страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • 50 г базиліку;
  • 2 ст. л. кедрових горішків;
  • 60 мл оливкової олії;
  • 2 ст. л. тертого пармезану;
  • 2 зубчики часнику;
  • сік ½ лимона;
  • 1 дрібка солі. 

Спосіб приготування 

Листя базиліку складаємо в чашу блендера. Додати часник та сік лимона. 

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Часник та базилік. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додати 50 г оливкової олії, горіхи або арахісову пасту. Додати пармезан та почати збивати. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Збиваємо все до однорідної маси та складаємо в ємність для зберігання. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Раніше ми писали про бешамель — дієві поради, як приготувати цей соус без грудочок.

Ще ми розповідали про шашлик зі скумбрії — простий і смачний рецепт риби на вогні.

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