соус "Релиш" на зиму 2 кг огурцов - рецепт универсальной заготовки

Соус "релиш" на зиму — идеальная заготовка ко всему, понадобится 2 кг огурцов
Соус "Релиш" — это настоящая находка для зимы ! Универсальный и вкусный, он подойдет практически к любому блюду. Сделайте эту заготовку из 2 кг огурцов, и ваши блюда приобретут новый вкус в течение всего холодного сезона.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- огурец 2 кг;
- перец сладкий 4 шт;
- перец острый 1 шт;
- лук 4 шт;
- горчица 100 г;
- горчица в зернах 130 г;
- сахар 250 г;
- соль 2 ст.л;
- уксус 9% 150 мл;
- куркума 1 ч.л;
- вода 200 мл;
- крахмал 2 ст.л (кукурузный).
Способ приготовления
Огурцы, лук и перец нарезать кубиками, добавить красный перец 4 шт, лук 4 шт, горчицу 100 г, горчицу в зернах 130 г, сахар 250 г, соль 2 ст.л, куркуму 1 ч.л, и уксус. Оставить на 1-2 часа, чтобы все пустило сок.
Затем проварить 15-20 минут, разбавить крахмал в воде и добавить к соусу и еще проварить 3-4 минуты.
Этот соус подходит к бургерам, шаурме и бутербродам.
Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.
Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.
Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.
Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.
Читайте Новини.LIVE!