соус "Релиш" на зиму 2 кг огурцов - рецепт универсальной заготовки

Соус "релиш" на зиму. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус "Релиш" — это настоящая находка для зимы ! Универсальный и вкусный, он подойдет практически к любому блюду. Сделайте эту заготовку из 2 кг огурцов, и ваши блюда приобретут новый вкус в течение всего холодного сезона.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

Читайте также:

Вам понадобится:

огурец 2 кг;

перец сладкий 4 шт;

перец острый 1 шт;

лук 4 шт;

горчица 100 г;

горчица в зернах 130 г;

сахар 250 г;

соль 2 ст.л;

уксус 9% 150 мл;

куркума 1 ч.л;

вода 200 мл;

крахмал 2 ст.л (кукурузный).

Способ приготовления

Огурцы, лук и перец нарезать кубиками, добавить красный перец 4 шт, лук 4 шт, горчицу 100 г, горчицу в зернах 130 г, сахар 250 г, соль 2 ст.л, куркуму 1 ч.л, и уксус. Оставить на 1-2 часа, чтобы все пустило сок.

Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем проварить 15-20 минут, разбавить крахмал в воде и добавить к соусу и еще проварить 3-4 минуты.

Овощная смесь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот соус подходит к бургерам, шаурме и бутербродам.

Заготовка для зимы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.