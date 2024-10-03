соус "Реліш" на зиму 2 кг огірків — рецепт універсальної заготовки

Соус "реліш" на зиму — ідеальна заготовка до всього, знадобиться 2 кг огірків
Соус "Реліш" — це справжня знахідка для зими! Універсальний і смачний, він підійде практично до будь-якої страви. Зробіть цю заготовку з 2 кг огірків, і ваші страви набудуть нового смаку протягом всього холодного сезону.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- огірок 2 кг;
- перець солодкий 4 шт;
- перець гострий 1 шт;
- цибуля 4 шт;
- гірчиця 100 г;
- гірчиця в зернах 130 г;
- цукор 250 г;
- сіль 2 ст.л;
- оцет 9% 150 мл;
- куркума 1 ч.л;
- вода 200 мл;
- крохмаль 2 ст.л (кукурудзяний).
Спосіб приготування
Огірки, цибулю та перець нарізати кубиками, додати перець червоний 4 шт, цибуля 4 шт, гірчицю 100 г, гірчицю в зернах 130 г, цукор 250 г, сіль 2 ст.л, куркуму 1 ч.л, та оцет. Залишити на 1-2 години, щоб все пустило сік.
Потім проварити 15-20 хвилин, розбавити крохмаль у воді і додати до соусу і ще проварити 3-4 хвилини.
Цей соус підходить до бургерів, шаурми і канапок.
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