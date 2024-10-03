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Соус "реліш" на зиму — ідеальна заготовка до всього, знадобиться 2 кг огірків

3 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Соус "Реліш" на зиму 2 кг огірків — рецепт універсальної заготовки
Соус "реліш" на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Соус "Реліш" — це справжня знахідка для зими! Універсальний і смачний, він підійде практично до будь-якої страви. Зробіть цю заготовку з 2 кг огірків, і ваші страви набудуть нового смаку протягом всього холодного сезону.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • огірок 2 кг;
  • перець солодкий 4 шт;
  • перець гострий 1 шт;
  • цибуля 4 шт;
  • гірчиця 100 г;
  • гірчиця в зернах 130 г;
  • цукор 250 г;
  • сіль 2 ст.л;
  • оцет 9% 150 мл;
  • куркума 1 ч.л;
  • вода 200 мл;
  • крохмаль 2 ст.л (кукурудзяний). 

Спосіб приготування 

Огірки, цибулю та перець нарізати кубиками, додати перець червоний 4 шт, цибуля 4 шт, гірчицю 100 г, гірчицю в зернах 130 г, цукор 250 г, сіль 2 ст.л, куркуму 1 ч.л, та оцет. Залишити на 1-2 години, щоб все пустило сік.

соус "Реліш" на зиму 2 кг огірків — рецепт універсальної заготовки
Солодкий перець. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім проварити 15-20 хвилин, розбавити крохмаль у воді і додати до соусу і ще проварити 3-4 хвилини. 

соус "Реліш" на зиму 2 кг огірків — рецепт
Овочева суміш. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей соус підходить до бургерів, шаурми і канапок. 

соус "Реліш" на зиму 2 кг огірків — рецепт на зиму
Заготовка на зиму. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

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