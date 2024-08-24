Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Соус ткемали из 2 кг слив на зиму — кетчуп без помидор arrow

Соус ткемали из 2 кг слив на зиму — кетчуп без помидор

24 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Соус ткемали из 2 кг слив на зиму — пошаговый рецепт
Соус ткемали. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Соус ткемали из слив — это идеальный вариант для тех, кто ищет альтернативу привычному кетчупу. Яркий, ароматный и насыщенный вкус слив делает его универсальной заготовкой на зиму. Этот соус прекрасно дополнит мясные блюда, рыбу и гарниры, придавая им неповторимую пикантность без использования помидоров.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • сливы 2 кг;
  • чеснок 200 г;
  • перец чили 2-3 стручка;
  • сахар 200 г;
  • соль 1 ст.л;
  • томатная паста 2 ст.л;
  • растительное масло 2 ст.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо помыть сливы, убрать косточку и измельчить при помощи блендера или мясорубки. 

как приготовить соус ткемали
Измельченные сливы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем измельчить чеснок и добавить к сливам. Красный перец измельчить и также добавить к сливам. 

рецепт соуса ткемали
Перец и лук. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить растительное масло, томатную пасту, сахар и соль. Все перемешать и довести до кипения. Варить 1 час. 

рецепт соуса ткемали со слив
Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разливаем соус по стерилизованным банкам и закрываем. 

рецепт соуса ткемали со сливами
Соус в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

рецепты лайфхаки аджика соус слива

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 У клиента ПриватБанка исчезли со счета 2,78 тыс. грн — что стоит знать

06:40 Цены на золото продолжают расти — сколько стоят драгоценные металлы в августе

06:30 Обновление ВУД из-за границы — что говорят юристы

06:30 В Украине выросли цены на пшеницу — сколько стоит зерно в августе

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:10 Если пенсия меньше 3,25 тыс. гривен — украинцам обещают доплаты

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

06:01 Клиенты Ощадбанка ждут денег с собственных счетов месяцами — детали

05:34 Такого в мире нигде нет — ТОП-20 мест Украины, о которых знают не все

05:04 Покровск врагу не по зубам, но эвакуироваться надо — политолог назвал причину

07:01 У клиента ПриватБанка исчезли со счета 2,78 тыс. грн — что стоит знать

06:40 Цены на золото продолжают расти — сколько стоят драгоценные металлы в августе

06:30 Обновление ВУД из-за границы — что говорят юристы

06:30 В Украине выросли цены на пшеницу — сколько стоит зерно в августе

06:10 Если пенсия меньше 3,25 тыс. гривен — украинцам обещают доплаты

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

06:01 Клиенты Ощадбанка ждут денег с собственных счетов месяцами — детали

05:34 Такого в мире нигде нет — ТОП-20 мест Украины, о которых знают не все

05:04 Покровск врагу не по зубам, но эвакуироваться надо — политолог назвал причину

04:41 Кто был первым президентом и сколько областей в Украине — опрос ко Дню Независимости

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

23 августа 2024
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту