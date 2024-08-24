Соус ткемали из 2 кг слив на зиму — пошаговый рецепт

Соус ткемали. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус ткемали из слив — это идеальный вариант для тех, кто ищет альтернативу привычному кетчупу. Яркий, ароматный и насыщенный вкус слив делает его универсальной заготовкой на зиму. Этот соус прекрасно дополнит мясные блюда, рыбу и гарниры, придавая им неповторимую пикантность без использования помидоров.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

сливы 2 кг;

чеснок 200 г;

перец чили 2-3 стручка;

сахар 200 г;

соль 1 ст.л;

томатная паста 2 ст.л;

растительное масло 2 ст.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо помыть сливы, убрать косточку и измельчить при помощи блендера или мясорубки.

Измельченные сливы. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем измельчить чеснок и добавить к сливам. Красный перец измельчить и также добавить к сливам.

Перец и лук. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Добавить растительное масло, томатную пасту, сахар и соль. Все перемешать и довести до кипения. Варить 1 час.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Разливаем соус по стерилизованным банкам и закрываем.

Соус в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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