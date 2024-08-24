Соус ткемалі з 2 кг слив на зиму – покроковий рецепт

Соус ткемалі. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус ткемалі зі слив — це ідеальний варіант для тих, хто шукає альтернативу звичному кетчупу. Яскравий, ароматний та насичений смак злив робить його універсальною заготовкою на зиму. Цей соус чудово доповнить м'ясні страви, рибу та гарніри, надаючи їм неповторної пікантності без використання помідорів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

сливи 2 кг;

часник 200 г;

перець чилі 2-3 стручки;

цукор 200 г;

сіль 1 ст.л;

томатна паста 2 ст.

олія 2 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно помити сливи, прибрати кісточку та подрібнити за допомогою блендера чи м'ясорубки.

Подрібнені сливи. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім подрібнити часник і додати до слив. Червоний перець подрібнити і додати до слив.

Перець і цибуля. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Додати олію, томатну пасту, цукор і сіль. Все перемішати та довести до кипіння. Варити 1 годину.

Приготування соусу. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Розливаємо соус по стерилізованих банках та закриваємо.

Соус у банках. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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