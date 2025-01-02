Напитки для зимнего завтрака, укрепляющие иммунитет – топ идей

Красная чашка. Фото: Freepik

Зима — время, когда наш организм особенно нуждается в поддержке. Начинайте свой день правильно: выберите напиток, который поможет укрепить иммунитет, придаст силы и поддержит здоровье.

Новини.LIVE подготовили самые лучшие варианты, которые легко приготовить дома.

Читайте также:

Зима — это не только время праздничной атмосферы, но и период, когда организм становится более уязвимым к простудам и другим болезням. Чтобы поддержать иммунную систему, важно начинать свой день с напитков, обеспечивающих энергию, тепло и полезные вещества. Вот несколько идей для вкусных и полезных напитков, идеально подходящих для зимнего завтрака.

1. Лимонный чай с медом и имбирем

Классика зимнего сезона. Чай с лимоном, медом и тертым имбирем не только согревает, но наполняет организм витамином С, природными антиоксидантами и полезными эфирными маслами. Такой напиток помогает бороться с микробами, снижает воспаление и заряжает энергией.

2. Горячий смузи с бананом и ягодами

Для приготовления достаточно подогреть смесь бананов, замороженных ягод (черники, малины или клюквы), молока или растительного аналога, добавить щепотку корицы. Такой напиток — источник антиоксидантов, витаминов группы В и калия.

Апельсин и корица. Фото: Freepik

3. Куркумовое "золотое молоко"

Теплое молоко (или растительное молоко) со специями — куркумой, корицей, имбирем и медом – это не только вкусно, но и полезно. Куркума содержит куркумин, укрепляющий иммунную систему, снимающий воспаление и улучшающий настроение.

4. Яблочный сидр с корицей (безалкогольный)

Сок из свежих яблок подогреть на медленном огне, добавить корицу, анис и немного гвоздики. Напиток наполняет организм витаминами, а пряности улучшают пищеварение и согревают в холодную погоду.

Чай и специи. Фото: Freepik

5. Травяной чай с шиповником и облепихой

Шиповник и облепиха — настоящие зимние суперфрукты. Заваренный из них чай содержит много витамина С, что помогает бороться с простудами. Добавьте немного меда для сладости и полезности.

6. Какао на основе миндального молока

Какао — не только вкус детства, но и отличный способ укрепить иммунитет. Оно богато магнием и антиоксидантами. Если добавить миндальное молоко, напиток станет еще более полезным и более легким для пищеварения.

7. Чай с мятой и медом

Мятный чай помогает улучшить пищеварение, оказывает успокаивающий эффект и укрепляет организм благодаря природным антибактериальным свойствам. Идеально подходит для начала зимнего утра.

8. Апельсиновый сок с морковью и имбирем

Свежевыжатый сок апельсина и моркови с добавлением капли имбирного сока — это заряд энергии, витамина А и С. Напиток отлично поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи.

9. Глинтвейн из гранатового сока

Подогрейте гранатовый сок с добавлением корицы, меда и гвоздики. Гранат богат антиоксидантами, железом и витамином С, которые незаменимы в холодное время.

10. Горячий шоколад из чили

Настоящий согревающий напиток, обеспечивающий бодрость на весь день. Чили стимулирует кровообращение, а шоколад содержит эндорфины, улучшающие настроение.

Советы по выбору напитков

Избегайте добавления большого количества сахара, заменяя его медом или натуральным подсластителем.

Используйте теплые напитки, чтобы помочь организму согреться по утрам.

Комбинируйте ингредиенты, чтобы получить максимум пользы и наслаждения.

Сделайте завтрак не только питательным, но и полезным для иммунной системы, и ваш организм обязательно отблагодарит вас крепким здоровьем даже в холодное время.

Раньше мы писали о рецепте компота из черешни — вкусный и освежающий напиток.

Еще мы рассказывали о старом рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы — идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.