Напої для зимового сніданку, які зміцнюють імунітет — топ ідей

Червона чашка. Фото: Freepik

Зима — час, коли наш організм особливо потребує підтримки. Починайте свій день правильно: виберіть напій, який допоможе зміцнити імунітет, додасть сил і підтримає здоров'я.

Новини.LIVE підготували найкращі варіанти, які легко приготувати вдома.

Читайте також:

Зима — це не тільки час святкової атмосфери, але й період, коли організм стає вразливішим до застуд та інших хвороб. Щоб підтримати імунну систему, важливо починати свій день із напоїв, які забезпечать енергію, тепло та корисні речовини. Ось кілька ідей для смачних і корисних напоїв, які ідеально підходять для зимового сніданку.

1. Лимонний чай із медом та імбиром

Класика зимового сезону. Чай із лимоном, медом та тертим імбиром не лише зігріває, а й наповнює організм вітаміном С, природними антиоксидантами та корисними ефірними оліями. Такий напій допомагає боротися з мікробами, знижує запалення і заряджає енергією.

2. Гарячий смузі з бананом і ягодами

Для приготування достатньо підігріти суміш бананів, заморожених ягід (чорниці, малини або журавлини), молока чи рослинного аналога, додати дрібку кориці. Такий напій — джерело антиоксидантів, вітамінів групи В та калію.

Апельсин та кориця. Фото: Freepik

3. Куркумове "золоте молоко"

Тепле молоко (або рослинне молоко) зі спеціями — куркумою, корицею, імбиром і медом — це не тільки смачно, але й корисно. Куркума містить куркумін, який зміцнює імунну систему, знімає запалення і покращує настрій.

4. Яблучний сидр із корицею (безалкогольний)

Сік зі свіжих яблук підігріти на повільному вогні, додати корицю, аніс і трохи гвоздики. Напій наповнює організм вітамінами, а прянощі покращують травлення та зігрівають у холодну погоду.

Чай та спеції. Фото: Freepik

5. Трав’яний чай із шипшиною та обліпихою

Шипшина та обліпиха — справжні зимові суперфрукти. Заварений із них чай містить багато вітаміну С, що допомагає боротися із застудами. Додайте трохи меду для солодощі та корисності.

6. Какао на основі мигдалевого молока

Какао — не лише смак дитинства, а й чудовий спосіб зміцнити імунітет. Воно багате магнієм і антиоксидантами. Якщо додати мигдалеве молоко, напій стане ще кориснішим і легшим для травлення.

7. Чай із м’ятою та медом

М’ятний чай допомагає покращити травлення, має заспокійливий ефект і зміцнює організм завдяки природним антибактеріальним властивостям. Ідеально підходить для початку зимового ранку.

8. Апельсиновий сік із морквою та імбиром

Свіжовичавлений сік апельсина і моркви із додаванням краплі імбирного соку — це заряд енергії, вітаміну А та С. Напій чудово підтримує імунітет і покращує стан шкіри.

9. Глінтвейн із гранатового соку

Підігрійте гранатовий сік із додаванням кориці, меду та гвоздики. Гранат багатий антиоксидантами, залізом і вітаміном С, які незамінні в холодну пору.

10. Гарячий шоколад із чилі

Справжній зігріваючий напій, який забезпечить бадьорість на весь день. Чилі стимулює кровообіг, а шоколад містить ендорфіни, що покращують настрій.

Поради щодо вибору напоїв

Уникайте додавання великої кількості цукру, замінюючи його медом чи натуральними підсолоджувачами.

Використовуйте теплі напої, щоб допомогти організму зігрітися вранці.

Комбінуйте інгредієнти, щоб отримати максимум користі та насолоди.

Зробіть сніданок не тільки поживним, але й корисним для імунної системи, і ваш організм обов’язково віддячить вам міцним здоров’ям навіть у холодну пору.

Раніше ми писали про рецепт компоту з черешні — смачний та освіжаючий напій.

Ще ми розповідали про старий рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Також ми писали про сезон шовковиці — ідеї корисних вітамінних заготовок на зиму.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.