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Настоящие гуцульские книдли —старинный семейный рецепт

29 апреля 2024 16:54
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Старинный семейный рецепт гуцульских книдлей – просто и быстро
Гуцульские книдли. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это действительно блюдо с историей, ведь готовят его еще с давних времен. Одно из традиционных украинских блюд. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

  • картофель вареный 1 кг;
  • картофель сырой 1 кг;
  • яйца 1 шт;
  • соль по вкусу;
  • мука 350-400 г;
  • масло для смазки 30;
  • шкварки или поджаренный лук.

Способ приготовления

Сначала нужно половину картофеля отварить и натереть. Вторую половину картофеля натереть в сыром виде и отжать всю лишнюю жидкость.

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Сырой и вареный картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Отварной и сырой картофель нужно соединить. Добавить соль, яйцо и тщательно перемешать.

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Сырой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Понемногу добавить муку, все тщательно перемешать.

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Мука и картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Вымесить тесто и сделать колбаску. Нарезать на небольшие кусочки.

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Тесто из картофеля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сформировать небольшие кусочки, как для вареников.

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Приготовление книдлей. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Отварить книдли в подсоленной воде в течение 2 минут с момента закипания. Варить по 10-15 штук, чтобы они не слипались.

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Приготовление хлопьев. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавать книдли со шкварками или жареным луком.

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Книдли и жареный лук. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Советуем повторить эти вареники с сыром — идеальное тесто, которое не разваривается и не рвется после замораживания.

Также мы рассказывали об аутентичном рецепте украинских вареников с капустой и фасолью от Клопотенко.

Еще советуем ознакомиться с вкусным и быстрым рецептом ленивых вареников от Клопотенко.

рецепты
лайфхаки
картошка
Украинская кухня
вареники

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