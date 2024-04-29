Старинный семейный рецепт гуцульских книдлей – просто и быстро

Настоящие гуцульские книдли —старинный семейный рецепт
Это действительно блюдо с историей, ведь готовят его еще с давних времен. Одно из традиционных украинских блюд. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.
Вам понадобится:
- картофель вареный 1 кг;
- картофель сырой 1 кг;
- яйца 1 шт;
- соль по вкусу;
- мука 350-400 г;
- масло для смазки 30;
- шкварки или поджаренный лук.
Способ приготовления
Сначала нужно половину картофеля отварить и натереть. Вторую половину картофеля натереть в сыром виде и отжать всю лишнюю жидкость.
Отварной и сырой картофель нужно соединить. Добавить соль, яйцо и тщательно перемешать.
Понемногу добавить муку, все тщательно перемешать.
Вымесить тесто и сделать колбаску. Нарезать на небольшие кусочки.
Сформировать небольшие кусочки, как для вареников.
Отварить книдли в подсоленной воде в течение 2 минут с момента закипания. Варить по 10-15 штук, чтобы они не слипались.
Подавать книдли со шкварками или жареным луком.
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