Старинный семейный рецепт гуцульских книдлей – просто и быстро

Гуцульские книдли. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Это действительно блюдо с историей, ведь готовят его еще с давних времен. Одно из традиционных украинских блюд. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ с Марией Щербатюк.

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Вам понадобится:

картофель вареный 1 кг;

картофель сырой 1 кг;

яйца 1 шт;

соль по вкусу;

мука 350-400 г;

масло для смазки 30;

шкварки или поджаренный лук.

Способ приготовления

Сначала нужно половину картофеля отварить и натереть. Вторую половину картофеля натереть в сыром виде и отжать всю лишнюю жидкость.

Сырой и вареный картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Отварной и сырой картофель нужно соединить. Добавить соль, яйцо и тщательно перемешать.

Сырой картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Понемногу добавить муку, все тщательно перемешать.

Мука и картофель. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Вымесить тесто и сделать колбаску. Нарезать на небольшие кусочки.

Тесто из картофеля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сформировать небольшие кусочки, как для вареников.

Приготовление книдлей. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Отварить книдли в подсоленной воде в течение 2 минут с момента закипания. Варить по 10-15 штук, чтобы они не слипались.

Приготовление хлопьев. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавать книдли со шкварками или жареным луком.

Книдли и жареный лук. Фото: YouTube @prosti_retsepty

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