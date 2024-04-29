Стародавній сімейний рецепт гуцульских книдлів — просто та швидко.

Справжні гуцульські книдлі — старовинний сімейний рецепт
Це дійсно страва із історією, адже готують її ще з давніх давен. Одна із традиційних український страв. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.
Вам знадобиться:
- картопля варена 1 кг;
- картопля сира 1 кг;
- яйця 1 шт.;
- сіль до смаку;
- борошно 350-400 г;
- масло для змащування 30;
- шкварки чи підсмажена цибуля.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно половину картоплі відварити та натерти. Другу половину картоплі натерти в сирому вигляді та віджати всю зайву рідину.
Відварену та сиру картоплю потрібно поєднати. Додати сіль, яйце та все ретельно перемішати.
Потроху додати борошно, все ретельно перемішати.
Вимісити тісто та зробити ковбаску. Нарізати на невеликі шматочки.
Сформувати невеликі шматочки, як на вареники.
Відварити книдлі в підсоленій воді протягом 2 хвилин з моменту закипання. Варити по 10-15 штук, щоб вони не злипалися,
Подавати книдлі зі шкварками чи смаженою цибулею.
Радимо повторити ці вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.
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