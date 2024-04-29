Стародавній сімейний рецепт гуцульских книдлів — просто та швидко.

Гуцульські книдлі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Це дійсно страва із історією, адже готують її ще з давніх давен. Одна із традиційних український страв. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк.

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Вам знадобиться:

картопля варена 1 кг;

картопля сира 1 кг;

яйця 1 шт.;

сіль до смаку;

борошно 350-400 г;

масло для змащування 30;

шкварки чи підсмажена цибуля.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно половину картоплі відварити та натерти. Другу половину картоплі натерти в сирому вигляді та віджати всю зайву рідину.

Сира та варена картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Відварену та сиру картоплю потрібно поєднати. Додати сіль, яйце та все ретельно перемішати.

Сира картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потроху додати борошно, все ретельно перемішати.

Борошно та картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Вимісити тісто та зробити ковбаску. Нарізати на невеликі шматочки.

Тісто з картоплі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сформувати невеликі шматочки, як на вареники.

Приготування книдлів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Відварити книдлі в підсоленій воді протягом 2 хвилин з моменту закипання. Варити по 10-15 штук, щоб вони не злипалися,

Приготування кридлів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавати книдлі зі шкварками чи смаженою цибулею.

Книдлі та смажена цибуля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Радимо повторити ці вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.

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