Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Справжні гуцульські книдлі — старовинний сімейний рецепт arrow

Справжні гуцульські книдлі — старовинний сімейний рецепт

29 квітня 2024 16:54
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Стародавній сімейний рецепт гуцульских книдлів — просто та швидко.
Гуцульські книдлі. Фото: YouTube @prosti_retsepty
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дійсно страва із історією, адже готують її ще з давніх давен. Одна із традиційних український страв. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • картопля варена 1 кг;
  • картопля сира 1 кг;
  • яйця 1 шт.;
  • сіль до смаку;
  • борошно 350-400 г;
  • масло для змащування 30;
  • шкварки чи підсмажена цибуля. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно половину картоплі відварити та натерти. Другу половину картоплі натерти в сирому вигляді та віджати всю зайву рідину. 

null
Сира та варена картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Відварену та сиру картоплю потрібно поєднати. Додати сіль, яйце та все ретельно перемішати. 

null
Сира картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Потроху додати борошно, все ретельно перемішати. 

null
Борошно та картопля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Вимісити тісто та зробити ковбаску. Нарізати на невеликі шматочки. 

null
Тісто з картоплі. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Сформувати невеликі шматочки, як на вареники. 

null
Приготування книдлів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Відварити книдлі в підсоленій воді протягом 2 хвилин з моменту закипання. Варити по 10-15 штук, щоб вони не злипалися, 

null
Приготування кридлів. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Подавати книдлі зі шкварками чи смаженою цибулею. 

null
Книдлі та смажена цибуля. Фото: YouTube @prosti_retsepty

Радимо повторити ці вареники з сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.

Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка.

Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка.

рецепти
лайфхаки
картопля
Українська кухня
вареники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри