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Настоящая котлета по-киевски — пошаговый рецепт от Клопотенко

18 июля 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Котлета по-киевски от Клопотенко – пошаговый рецепт
Фарш и сливочное масло. Фото: YouTube @klopotenko
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Все точно знают, что котлета по-киевски одна из визиток нашей столицы. О ней слышали даже за границей и это не удивительно. Эта котлета получается нежно-сочной и способна влюбить в себя даже самых взыскательных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • фарш куриный 600 г;
  • соль 1/2 ч.л;
  • масло 100 г;
  • укроп 10 веточек;
  • мука 50 г;
  • яйца 3 шт;
  • сухари панировочные 200 г;
  • масло для полуфритюра 350 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить куриное филе и сделать фарш.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Смешать мелко нарезанный укроп и сливочное масло.

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Сливочное масло — это зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Формируем котлеты и кладем внутрь начинку со сливочным маслом и укропом.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Котлеты обмакнуть в яичном кляре, затем в панировочных сухарях и обжарить в большом количестве растительного масла.

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Приготовление котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

Евгений Клопотенко рецепты лайфхаки Украинская кухня котлеты

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