Котлета по-киевски от Клопотенко – пошаговый рецепт

Настоящая котлета по-киевски — пошаговый рецепт от Клопотенко
Все точно знают, что котлета по-киевски одна из визиток нашей столицы. О ней слышали даже за границей и это не удивительно. Эта котлета получается нежно-сочной и способна влюбить в себя даже самых взыскательных.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- фарш куриный 600 г;
- соль 1/2 ч.л;
- масло 100 г;
- укроп 10 веточек;
- мука 50 г;
- яйца 3 шт;
- сухари панировочные 200 г;
- масло для полуфритюра 350 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить куриное филе и сделать фарш.
Смешать мелко нарезанный укроп и сливочное масло.
Формируем котлеты и кладем внутрь начинку со сливочным маслом и укропом.
Котлеты обмакнуть в яичном кляре, затем в панировочных сухарях и обжарить в большом количестве растительного масла.
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