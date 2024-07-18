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Справжня котлета по-київськи — покроковий рецепт від Клопотенка

18 липня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Котлета по-київськи від Клопотенка — покроковий рецепт
Фарш та вершкове масло. Фото: YouTube @klopotenko
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Всі точно знають, що котлета по-київськи є однією з візитівок нашої столиці. Про неї чули навіть закордоном і це не дивно. Бо ця котлета виходить ніжно-соковитою і здатна закохати в себе навіть найвибагливіших. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko. 

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Вам знадобиться: 

  • фарш курячий 600 г;
  • сіль 1/2 ч.л;
  • масло 100 г;
  • кріп 10 гілочок;
  • борошно 50 г;
  • яйця 3 шт;
  • сухарі панірувальні 200 г;
  • олія для напівфритюру 350 мл. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно підготувати куряче філе та зробити фарш. 

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Приготування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Змішати дрібно нарізаний кріп та вершкове масло. 

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Вершкове масло те зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Формуємо котлети та кладемо в середину начинку з вершковим маслом та кропом. 

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Приготування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Котлети обмакнути в яєчному клярі, потім в панірувальних сухарях та обсмажити у великій кількості рослинній олії. 

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Приготування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.

Євген Клопотенко рецепти лайфхаки Українська кухня котлети

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