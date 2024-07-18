Котлета по-київськи від Клопотенка — покроковий рецепт

Справжня котлета по-київськи — покроковий рецепт від Клопотенка
Всі точно знають, що котлета по-київськи є однією з візитівок нашої столиці. Про неї чули навіть закордоном і це не дивно. Бо ця котлета виходить ніжно-соковитою і здатна закохати в себе навіть найвибагливіших.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- фарш курячий 600 г;
- сіль 1/2 ч.л;
- масло 100 г;
- кріп 10 гілочок;
- борошно 50 г;
- яйця 3 шт;
- сухарі панірувальні 200 г;
- олія для напівфритюру 350 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати куряче філе та зробити фарш.
Змішати дрібно нарізаний кріп та вершкове масло.
Формуємо котлети та кладемо в середину начинку з вершковим маслом та кропом.
Котлети обмакнути в яєчному клярі, потім в панірувальних сухарях та обсмажити у великій кількості рослинній олії.
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