Котлета по-київськи від Клопотенка — покроковий рецепт

Фарш та вершкове масло. Фото: YouTube @klopotenko

Всі точно знають, що котлета по-київськи є однією з візитівок нашої столиці. Про неї чули навіть закордоном і це не дивно. Бо ця котлета виходить ніжно-соковитою і здатна закохати в себе навіть найвибагливіших.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

Читайте також:

Вам знадобиться:

фарш курячий 600 г;

сіль 1/2 ч.л;

масло 100 г;

кріп 10 гілочок;

борошно 50 г;

яйця 3 шт;

сухарі панірувальні 200 г;

олія для напівфритюру 350 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати куряче філе та зробити фарш.

Приготування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Змішати дрібно нарізаний кріп та вершкове масло.

Вершкове масло те зелень. Фото: YouTube @klopotenko

Формуємо котлети та кладемо в середину начинку з вершковим маслом та кропом.

Приготування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Котлети обмакнути в яєчному клярі, потім в панірувальних сухарях та обсмажити у великій кількості рослинній олії.

Приготування котлет. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.