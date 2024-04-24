Как приготовить французский багет дома – фото и видео рецепт.

Настоящий французский багет в духовке — рецепт от Лилии Цвит
Рекомендуем приготовить настоящие багеты в домашних условиях. Можно делать с леном, кунжутом или семенами подсолнечника. Очень вкусно и совсем не сложно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.
Вам понадобится:
- вода 200 мл;
- сахар 1 ч.л;
- соль 1 ч.л;
- дрожжи сухие 4 г (прессованные 12 г);
- мука 300 г +- 20 г;
- масло 3 ст.л;
- лен 4 ст.л.
Способ приготовления
К воде добавить соль, сахар и дрожжи. Все тщательно перемешать, чтобы дрожжи растворились. Затем добавить 4 столовых ложки муки и перемешать. Накрыть полотенцем и оставляем в теплом месте на час.
Добавить просеянную муку и замешать тесто. Вымешивать в течение 10 минут.
Выкладываем тесто на стол и растягиваем его. Затем складываем тесто конвертиком и оставляем на 30 минут. Затем повторить эту процедуру снова.
Тесто разделите на три части и оставьте на 10 минут. Начинаем раскатывать.
К тесту добавляем любые семена. Выкладываем на пергамент, делаем небольшие надрезы и оставляем еще на 30 минут.
Духовку разогреть до 250 ºС. Выпекать при 250 ºС в течение 10 минут, затем снизить температуру до 200 ºС и выпекать еще 10-12 минут.
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