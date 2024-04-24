Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Настоящий французский багет в духовке — рецепт от Лилии Цвит arrow

Настоящий французский багет в духовке — рецепт от Лилии Цвит

24 апреля 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить французский багет дома – фото и видео рецепт.
Французский багет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рекомендуем приготовить настоящие багеты в домашних условиях. Можно делать с леном, кунжутом или семенами подсолнечника. Очень вкусно и совсем не сложно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода 200 мл;
  • сахар 1 ч.л;
  • соль 1 ч.л;
  • дрожжи сухие 4 г (прессованные 12 г);
  • мука 300 г +- 20 г;
  • масло 3 ст.л;
  • лен 4 ст.л.

Способ приготовления

К воде добавить соль, сахар и дрожжи. Все тщательно перемешать, чтобы дрожжи растворились. Затем добавить 4 столовых ложки муки и перемешать. Накрыть полотенцем и оставляем в теплом месте на час.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавить просеянную муку и замешать тесто. Вымешивать в течение 10 минут.

null
Тесто для хлеба. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выкладываем тесто на стол и растягиваем его. Затем складываем тесто конвертиком и оставляем на 30 минут. Затем повторить эту процедуру снова.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тесто разделите на три части и оставьте на 10 минут. Начинаем раскатывать.

null
Приготовление багета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К тесту добавляем любые семена. Выкладываем на пергамент, делаем небольшие надрезы и оставляем еще на 30 минут.

null
Багет с семенами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Духовку разогреть до 250 ºС. Выпекать при 250 ºС в течение 10 минут, затем снизить температуру до 200 ºС и выпекать еще 10-12 минут.

null
Готовый багет. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Также мы рассказывали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.

Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу.

лайфхаки
рецепты
выпечка
хлеб
белый хлеб

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри