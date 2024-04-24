Как приготовить французский багет дома – фото и видео рецепт.

Французский багет. Фото: Freepik

Рекомендуем приготовить настоящие багеты в домашних условиях. Можно делать с леном, кунжутом или семенами подсолнечника. Очень вкусно и совсем не сложно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвит.

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Вам понадобится:

вода 200 мл;

сахар 1 ч.л;

соль 1 ч.л;

дрожжи сухие 4 г (прессованные 12 г);

мука 300 г +- 20 г;

масло 3 ст.л;

лен 4 ст.л.

Способ приготовления

К воде добавить соль, сахар и дрожжи. Все тщательно перемешать, чтобы дрожжи растворились. Затем добавить 4 столовых ложки муки и перемешать. Накрыть полотенцем и оставляем в теплом месте на час.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавить просеянную муку и замешать тесто. Вымешивать в течение 10 минут.

Тесто для хлеба. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выкладываем тесто на стол и растягиваем его. Затем складываем тесто конвертиком и оставляем на 30 минут. Затем повторить эту процедуру снова.

Приготовление теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тесто разделите на три части и оставьте на 10 минут. Начинаем раскатывать.

Приготовление багета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К тесту добавляем любые семена. Выкладываем на пергамент, делаем небольшие надрезы и оставляем еще на 30 минут.

Багет с семенами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Духовку разогреть до 250 ºС. Выпекать при 250 ºС в течение 10 минут, затем снизить температуру до 200 ºС и выпекать еще 10-12 минут.

Готовый багет. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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