Як приготувати французький багет вдома — фото та відео рецепт.

Справжній французький багет в духовці — рецепт від Лілії Цвіт
Рекомендуємо приготувати справжні багети в домашніх умовах. Можна робити з льоном, кунжутом або насінням соняшника. Дуже смачно і зовсім не складно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- вода 200 мл;
- цукор 1 ч.л;
- сіль 1 ч.л;
- дріжджі сухі 4 г (пресовані 12 г);
- борошно 300 г +- 20 г;
- олія 3 ст.л;
- льон 4 ст.л.
Спосіб приготування
До води додати сіль, цукор та дріжжі. Все ретельно перемішати, щоб дріжжі розчинилися. Потім додати 4 столові ложки борошна та перемішати. Накрити рушником та залишаємо в теплому місці на одну годину.
Додати просіяне борошно та замішати тісто. Вимішувати протягом 10 хвилин.
Викладаємо тісто на стіл та розтягуємо його. Потім складаємо тісто конвертиком та залишаємо на 30 хвилин. Потім повторити цю процедуру ще раз.
Тісто розділити на три частини та залишити на 10 хвилин. Починаємо розкочувати.
До тіста додаємо будь-яке насіння. Викладаємо на пергамент, робимо невеликі надрізи та залишаємо ще на 30 хвилин.
Духовку розігріти до 250 ºС. Випікати при 250 ºС протягом 10 хвилин, потім зменшити температуру до 200 ºС та випікаємо ще 10-12 хвилин.
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