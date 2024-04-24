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Справжній французький багет в духовці — рецепт від Лілії Цвіт

24 квітня 2024 16:36
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати французький багет вдома — фото та відео рецепт.
Французький багет. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рекомендуємо приготувати справжні багети в домашніх умовах. Можна робити з льоном, кунжутом або насінням соняшника.  Дуже смачно і зовсім не складно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт. 

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Вам знадобиться: 

  • вода 200 мл;
  • цукор 1 ч.л;
  • сіль 1 ч.л;
  • дріжджі сухі 4 г (пресовані 12 г);
  • борошно 300 г +- 20 г;
  • олія 3 ст.л;
  • льон 4 ст.л. 

Спосіб приготування 

До води додати сіль, цукор та дріжжі. Все ретельно перемішати, щоб дріжжі розчинилися. Потім додати 4 столові ложки борошна та перемішати. Накрити рушником та залишаємо в теплому місці на одну годину. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додати просіяне борошно та замішати тісто. Вимішувати протягом 10 хвилин. 

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Тісто для хліба. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Викладаємо тісто на стіл та розтягуємо його. Потім складаємо тісто конвертиком та залишаємо на 30 хвилин. Потім повторити цю процедуру ще раз. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тісто розділити на три частини та залишити на 10 хвилин. Починаємо розкочувати. 

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Приготування багета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До тіста додаємо будь-яке насіння. Викладаємо на пергамент, робимо невеликі надрізи та залишаємо ще на 30 хвилин. 

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Багет з насінням. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Духовку розігріти до 250 ºС. Випікати при 250 ºС протягом 10 хвилин, потім зменшити температуру до 200 ºС та випікаємо ще 10-12 хвилин. 

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Готовий багет. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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