Як приготувати французький багет вдома — фото та відео рецепт.

Французький багет. Фото: Freepik

Рекомендуємо приготувати справжні багети в домашніх умовах. Можна робити з льоном, кунжутом або насінням соняшника. Дуже смачно і зовсім не складно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

вода 200 мл;

цукор 1 ч.л;

сіль 1 ч.л;

дріжджі сухі 4 г (пресовані 12 г);

борошно 300 г +- 20 г;

олія 3 ст.л;

льон 4 ст.л.

Спосіб приготування

До води додати сіль, цукор та дріжжі. Все ретельно перемішати, щоб дріжжі розчинилися. Потім додати 4 столові ложки борошна та перемішати. Накрити рушником та залишаємо в теплому місці на одну годину.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додати просіяне борошно та замішати тісто. Вимішувати протягом 10 хвилин.

Тісто для хліба. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Викладаємо тісто на стіл та розтягуємо його. Потім складаємо тісто конвертиком та залишаємо на 30 хвилин. Потім повторити цю процедуру ще раз.

Приготування тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Тісто розділити на три частини та залишити на 10 хвилин. Починаємо розкочувати.

Приготування багета. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До тіста додаємо будь-яке насіння. Викладаємо на пергамент, робимо невеликі надрізи та залишаємо ще на 30 хвилин.

Багет з насінням. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Духовку розігріти до 250 ºС. Випікати при 250 ºС протягом 10 хвилин, потім зменшити температуру до 200 ºС та випікаємо ще 10-12 хвилин.

Готовий багет. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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