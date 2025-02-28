Настоящий Шедевр из картофеля и куриного филе — быстрый и вкусный рецепт

Блюдо с картофелем и курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Минимум усилий, а результат — настоящий кулинарный шедевр. Запеченные картофельные рулеты с сочной куриной начинкой под сырной корочкой станут любимым блюдом вашей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

картофель — 5 шт.;

яйца — 3 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

петрушка — по вкусу;

мука — 40 г;

соль — 8 г;

черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

растительное масло — 20 мл;

куриное филе — 200 г;

красный перец — 3 шт.;

зеленый перец — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 8 г;

черный молотый перец — 1/2 ч. л.;

тмин — 1/2 ч. л;

хлопья красного перца — 1 ч. л.;

сыр чеддер — 20 г.

Для посыпки:

сыр чеддер — 100 г;

петрушка — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель натереть на крупной терке, промыть под проточной водой через сито, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Переложить в глубокую миску, добавить яйца, нарезанный сладкий перец, лук и петрушку. Всыпать муку, соль, черный перец и тщательно перемешать.

Картофель и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Противень застелить пергаментом, смазать маслом и равномерно распределить картофельную смесь. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до легкого зарумянивания.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное филе и обжаривать 6-7 минут, помешивая. Добавить нарезанные перцы и чеснок, перемешать. Всыпать соль, черный перец, тмин, хлопья красного перца и натертый сыр чеддер, перемешать и снять с огня.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Картофельной основе дать немного остыть, разделить на 6 равных частей. Выложить начинку на каждую часть и свернуть рулетом.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить рулеты на противень, посыпать тертым сыром чеддер и измельченной петрушкой. Выпекать в духовке при 200 °C еще 15 минут.

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