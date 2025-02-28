Настоящий Шедевр из картофеля и куриного филе — быстрый и вкусный рецепт

Настоящий "Шедевр" из картофеля и куриного филе — быстрый рецепт
Минимум усилий, а результат — настоящий кулинарный шедевр. Запеченные картофельные рулеты с сочной куриной начинкой под сырной корочкой станут любимым блюдом вашей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- мука — 40 г;
- соль — 8 г;
- черный молотый перец — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 20 мл;
- куриное филе — 200 г;
- красный перец — 3 шт.;
- зеленый перец — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 8 г;
- черный молотый перец — 1/2 ч. л.;
- тмин — 1/2 ч. л;
- хлопья красного перца — 1 ч. л.;
- сыр чеддер — 20 г.
Для посыпки:
- сыр чеддер — 100 г;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления
Картофель натереть на крупной терке, промыть под проточной водой через сито, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Переложить в глубокую миску, добавить яйца, нарезанный сладкий перец, лук и петрушку. Всыпать муку, соль, черный перец и тщательно перемешать.
Противень застелить пергаментом, смазать маслом и равномерно распределить картофельную смесь. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке 20-25 минут до легкого зарумянивания.
В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить нарезанное куриное филе и обжаривать 6-7 минут, помешивая. Добавить нарезанные перцы и чеснок, перемешать. Всыпать соль, черный перец, тмин, хлопья красного перца и натертый сыр чеддер, перемешать и снять с огня.
Картофельной основе дать немного остыть, разделить на 6 равных частей. Выложить начинку на каждую часть и свернуть рулетом.
Выложить рулеты на противень, посыпать тертым сыром чеддер и измельченной петрушкой. Выпекать в духовке при 200 °C еще 15 минут.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые идеально подходят для ежедневных рационов
Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт мяса.
Или обратите внимание на сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества.
Также советуем ознакомиться с бюджетным и полезным рецептом хека в соусе на сковороде.
Еще советуем приготовить заливной пирог на сметане с капустой на сковороде.
Также мы писали о рецепте заставит вас забыть о диетах — запеченный картофель с начинкой.
Еще мы писали про идеальную кашу, гречку "по-пански" — мало кто знает этот рецепт.
Также обратите внимание на рецепт, который будет уместным на ужин — сочное куриное филе с помидорами и моцареллой, готовится без лишнего жира.
Читайте Новини.LIVE!