Справжній Шедевр з картоплі та курячого філе — швидкий і смачний рецепт

Справжній "Шедевр" з картоплі та курячого філе — швидкий рецепт
Мінімум зусиль, а результат — справжній кулінарний шедевр. Запечені картопляні рулети з соковитою курячою начинкою під сирною скоринкою стануть улюбленою стравою вашої родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 5 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- солодкий перець — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- петрушка — за смаком;
- борошно — 40 г;
- сіль — 8 г;
- чорний мелений перець — 1/2 ч. л.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 20 мл;
- куряче філе — 200 г;
- червоний перець — 3 шт.;
- зелений перець — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — 8 г;
- чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;
- кмин — 1/2 ч. л.;
- пластівці червоного перцю — 1 ч. л.;
- сир чедер — 20 г.
Для посипання:
- сир чедер — 100 г;
- петрушка — за смаком.
Спосіб приготування
Картоплю натерти на грубій тертці, промити під проточною водою через сито, щоб позбутися зайвого крохмалю. Перекласти у глибоку миску, додати яйця, нарізаний солодкий перець, цибулю та петрушку. Всипати борошно, сіль, чорний перець та ретельно перемішати.
Деко застелити пергаментом, змастити олією та рівномірно розподілити картопляну суміш. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 20-25 хвилин до легкого зарум’янення.
У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати нарізане куряче філе та обсмажувати 6-7 хвилин, помішуючи. Додати нарізані перці та часник, перемішати. Всипати сіль, чорний перець, кмин, пластівці червоного перцю та натертий сир чедер, перемішати й зняти з вогню.
Картопляній основі дати трохи охолонути, розділити на 6 рівних частин. Викласти начинку на кожну частину та згорнути рулетом.
Викласти рулети на деко, посипати тертим сиром чедер та подрібненою петрушкою. Випікати в духовці при 200 °C ще 15 хвилин.
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