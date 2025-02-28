Справжній Шедевр з картоплі та курячого філе — швидкий і смачний рецепт

Страва з картоплею та куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Мінімум зусиль, а результат — справжній кулінарний шедевр. Запечені картопляні рулети з соковитою курячою начинкою під сирною скоринкою стануть улюбленою стравою вашої родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

картопля — 5 шт.;

яйця — 3 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

петрушка — за смаком;

борошно — 40 г;

сіль — 8 г;

чорний мелений перець — 1/2 ч. л.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

олія — 20 мл;

куряче філе — 200 г;

червоний перець — 3 шт.;

зелений перець — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

сіль — 8 г;

чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;

кмин — 1/2 ч. л.;

пластівці червоного перцю — 1 ч. л.;

сир чедер — 20 г.

Для посипання:

сир чедер — 100 г;

петрушка — за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на грубій тертці, промити під проточною водою через сито, щоб позбутися зайвого крохмалю. Перекласти у глибоку миску, додати яйця, нарізаний солодкий перець, цибулю та петрушку. Всипати борошно, сіль, чорний перець та ретельно перемішати.

Картопля та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом, змастити олією та рівномірно розподілити картопляну суміш. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 20-25 хвилин до легкого зарум’янення.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати нарізане куряче філе та обсмажувати 6-7 хвилин, помішуючи. Додати нарізані перці та часник, перемішати. Всипати сіль, чорний перець, кмин, пластівці червоного перцю та натертий сир чедер, перемішати й зняти з вогню.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Картопляній основі дати трохи охолонути, розділити на 6 рівних частин. Викласти начинку на кожну частину та згорнути рулетом.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти рулети на деко, посипати тертим сиром чедер та подрібненою петрушкою. Випікати в духовці при 200 °C ще 15 хвилин.

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