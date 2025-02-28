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Справжній "Шедевр" з картоплі та курячого філе — швидкий рецепт

28 лютого 2025 00:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Справжній Шедевр з картоплі та курячого філе — швидкий і смачний рецепт
Страва з картоплею та куркою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мінімум зусиль, а результат — справжній кулінарний шедевр. Запечені картопляні рулети з соковитою курячою начинкою під сирною скоринкою стануть улюбленою стравою вашої родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 5 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • петрушка — за смаком;
  • борошно — 40 г;
  • сіль — 8 г;
  • чорний мелений перець — 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — 20 мл;
  • куряче філе — 200 г;
  • червоний перець — 3 шт.;
  • зелений перець — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — 8 г;
  • чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;
  • кмин — 1/2 ч. л.;
  • пластівці червоного перцю — 1 ч. л.;
  • сир чедер — 20 г.

Для посипання:

  • сир чедер — 100 г;
  • петрушка — за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на грубій тертці, промити під проточною водою через сито, щоб позбутися зайвого крохмалю. Перекласти у глибоку миску, додати яйця, нарізаний солодкий перець, цибулю та петрушку. Всипати борошно, сіль, чорний перець та ретельно перемішати.

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Картопля та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом, змастити олією та рівномірно розподілити картопляну суміш. Випікати в розігрітій до 200 °C духовці 20-25 хвилин до легкого зарум’янення.

рецепт смачної вечері з куркою
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати нарізане куряче філе та обсмажувати 6-7 хвилин, помішуючи. Додати нарізані перці та часник, перемішати. Всипати сіль, чорний перець, кмин, пластівці червоного перцю та натертий сир чедер, перемішати й зняти з вогню.

рецепт смачної вечері з куркою та овочами
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Картопляній основі дати трохи охолонути, розділити на 6 рівних частин. Викласти начинку на кожну частину та згорнути рулетом.

рецепт смачної вечері з куркою та овочами в духовці
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти рулети на деко, посипати тертим сиром чедер та подрібненою петрушкою. Випікати в духовці при 200 °C ще 15 хвилин.

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