Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт нежного мяса

Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт мяса
Хотите приготовить курицу, которая будет чрезвычайно нежной и сочной? Есть один неожиданный ингредиент, который сделает мясо идеальным! Попробуйте этот проверенный рецепт и удивитесь результату.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 1 шт. (примерно 600 г);
- крахмал — 2 ст. л. с небольшой горкой;
- лимонный сок — из половины плода;
- сода — 1/2 ч. л.;
- соль, специи для мяса (паприка, сушеный чеснок) — по вкусу;
- пшеничная мука — для панировки;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Куриное филе нарезать крупными кубиками и переложить в глубокую миску. Добавить соль и любимые специи, например, сушеный чеснок и копченую паприку. Посыпать мясо содой.
Полить кусочки свежевыжатым лимонным соком и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы произошла реакция — масса должна слегка зашипеть.
Добавить крахмал, еще раз перемешать и оставить мясо мариноваться еще на 5 минут. Каждый кусочек обвалять в муке, затем обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом. Готовить с обеих сторон до образования румяной хрустящей корочки.
Жареное куриное филе получается нежным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Попробуйте — это действительно очень вкусно.
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