Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт нежного мяса

Куриное филе. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите приготовить курицу, которая будет чрезвычайно нежной и сочной? Есть один неожиданный ингредиент, который сделает мясо идеальным! Попробуйте этот проверенный рецепт и удивитесь результату.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 1 шт. (примерно 600 г);

крахмал — 2 ст. л. с небольшой горкой;

лимонный сок — из половины плода;

сода — 1/2 ч. л.;

соль, специи для мяса (паприка, сушеный чеснок) — по вкусу;

пшеничная мука — для панировки;

растительное масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Куриное филе нарезать крупными кубиками и переложить в глубокую миску. Добавить соль и любимые специи, например, сушеный чеснок и копченую паприку. Посыпать мясо содой.

Полить кусочки свежевыжатым лимонным соком и хорошо перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы произошла реакция — масса должна слегка зашипеть.

Добавить крахмал, еще раз перемешать и оставить мясо мариноваться еще на 5 минут. Каждый кусочек обвалять в муке, затем обжарить на хорошо разогретой сковороде с маслом. Готовить с обеих сторон до образования румяной хрустящей корочки.

Сода и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Жареное куриное филе получается нежным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Попробуйте — это действительно очень вкусно.



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