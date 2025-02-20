Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт ніжного м’яса

Куряче філе. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати курку, яка буде надзвичайно ніжною та соковитою? Є один несподіваний інгредієнт, який зробить м’ясо ідеальним! Спробуйте цей перевірений рецепт і здивуйтеся результату.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряча грудка — 1 шт. (приблизно 600 г);

крохмаль — 2 ст. л. з невеликою гіркою;

лимонний сік — з половини плода;

сода — 1/2 ч. л.;

сіль, спеції для м’яса (паприка, сушений часник) — за смаком;

пшеничне борошно — для панірування;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати великими кубиками та перекласти в глибоку миску. Додати сіль і улюблені спеції, наприклад, сушений часник і копчену паприку. Посипати м’ясо содою.

Полити шматочки свіжовичавленим лимонним соком і добре перемішати. Залишити на 15 хвилин, щоб відбулася реакція — маса має злегка зашипіти.

Додати крохмаль, ще раз перемішати і залишити м’ясо маринуватися ще на 5 хвилин. Кожен шматочок обваляти у борошні, потім обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією. Готувати з обох боків до утворення рум’яної хрусткої скоринки.

Сода та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Смажене куряче філе виходить ніжним усередині та з апетитною скоринкою зовні. Спробуйте — це справді дуже смачно.



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