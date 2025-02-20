Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт ніжного м’яса

Спробуйте посипати курку содою — дивовижний рецепт м'яса
Хочете приготувати курку, яка буде надзвичайно ніжною та соковитою? Є один несподіваний інгредієнт, який зробить м’ясо ідеальним! Спробуйте цей перевірений рецепт і здивуйтеся результату.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 1 шт. (приблизно 600 г);
- крохмаль — 2 ст. л. з невеликою гіркою;
- лимонний сік — з половини плода;
- сода — 1/2 ч. л.;
- сіль, спеції для м’яса (паприка, сушений часник) — за смаком;
- пшеничне борошно — для панірування;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати великими кубиками та перекласти в глибоку миску. Додати сіль і улюблені спеції, наприклад, сушений часник і копчену паприку. Посипати м’ясо содою.
Полити шматочки свіжовичавленим лимонним соком і добре перемішати. Залишити на 15 хвилин, щоб відбулася реакція — маса має злегка зашипіти.
Додати крохмаль, ще раз перемішати і залишити м’ясо маринуватися ще на 5 хвилин. Кожен шматочок обваляти у борошні, потім обсмажити на добре розігрітій сковороді з олією. Готувати з обох боків до утворення рум’яної хрусткої скоринки.
Смажене куряче філе виходить ніжним усередині та з апетитною скоринкою зовні. Спробуйте — це справді дуже смачно.
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