Кабачки по-корейски вместо салата — пошаговый рецепт

Попробуйте приготовить эти кабачки по-корейски вместо салата
Если вы ищете свежую и пикантную альтернативу привычным салатам, попробуйте приготовить кабачки по-корейски. Этот рецепт сочетает в себе яркие ароматы и остроту, делая блюдо идеальным дополнением к любому столу. Легкие, хрустящие и невероятно вкусные — эти кабачки станут вашим новым любимым блюдом, которое легко готовить и приятно удивляет своими насыщенными вкусами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки молодые 500 г;
- морковь 200 г;
- чеснок 5 зубчиков;
- кориандр 1 ч.л;
- черный молотый перец 1 ч.л;
- острый перец;
- растительное масло 50 г;
- соль 1 ч.л. без горки;
- сахара 2 ч.л;
- уксус 9% 2 ч.л. (по желанию).
Способ приготовления
Натереть кабачки и морковь на терке для корейской морковки. Измельчить чеснок. Добавить чеснок к моркови и кабачкам.
Добавить кориандр, черный молотый перец, острый перец, соль и сахар.
Хорошо разогреть растительное масло, вылить масло на специи, так специи лучше раскроют свой аромат.
Накрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше кабачки маринуются, тем вкуснее получаются.
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