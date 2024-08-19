Кабачки по-корейски вместо салата — пошаговый рецепт

Кабачки по-корейски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если вы ищете свежую и пикантную альтернативу привычным салатам, попробуйте приготовить кабачки по-корейски. Этот рецепт сочетает в себе яркие ароматы и остроту, делая блюдо идеальным дополнением к любому столу. Легкие, хрустящие и невероятно вкусные — эти кабачки станут вашим новым любимым блюдом, которое легко готовить и приятно удивляет своими насыщенными вкусами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачки молодые 500 г;

морковь 200 г;

чеснок 5 зубчиков;

кориандр 1 ч.л;

черный молотый перец 1 ч.л;

острый перец;

растительное масло 50 г;

соль 1 ч.л. без горки;

сахара 2 ч.л;

уксус 9% 2 ч.л. (по желанию).

Способ приготовления

Натереть кабачки и морковь на терке для корейской морковки. Измельчить чеснок. Добавить чеснок к моркови и кабачкам.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить кориандр, черный молотый перец, острый перец, соль и сахар.

Специи для кабачков. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо разогреть растительное масло, вылить масло на специи, так специи лучше раскроют свой аромат.

Кабачки по-корейски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть контейнер крышкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше кабачки маринуются, тем вкуснее получаются.

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