Кабачки по-корейськи замість салату — покроковий рецепт

Спробуйте приготувати ці кабачки по-корейськи замість салату
Якщо ви шукаєте свіжу та пікантну альтернативу звичним салатам, спробуйте приготувати кабачки по-корейськи. Цей рецепт поєднує у собі яскраві аромати та гостроту, роблячи страву ідеальним доповненням до будь-якого столу. Легкі, хрусткі та неймовірно смачні — ці кабачки стануть вашою новою улюбленою стравою, яка легко готувати та приємно дивує своїми насиченими смаками.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачки молоді 500 г;
- морква 200 г;
- часник 5 зубчиків;
- коріандр 1 ч. л;
- чорний мелений перець 1 ч. л;
- гострий перець;
- олія 50 г;
- сіль 1 ч.л. без гірки;
- цукру 2 ч. л;
- оцет 9% 2 ч. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
Натерти кабачки та моркву на тертці для корейської моркви. Подрібнити часник. Додати часник до моркви та кабачків.
Додати коріандр, чорний мелений перець, гострий перець, сіль та цукор.
Добре розігріти олію, вилити олію на спеції, так спеції краще розкриють свій аромат.
Накрити контейнер кришкою та поставити в холодильник мінімум на 2 години. Чим довше кабачки маринуються, тим смачніше виходять.
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