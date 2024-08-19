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Спробуйте приготувати ці кабачки по-корейськи замість салату

19 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Кабачки по-корейськи замість салату — покроковий рецепт
Кабачки по-корейськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте свіжу та пікантну альтернативу звичним салатам, спробуйте приготувати кабачки по-корейськи. Цей рецепт поєднує у собі яскраві аромати та гостроту, роблячи страву ідеальним доповненням до будь-якого столу. Легкі, хрусткі та неймовірно смачні — ці кабачки стануть вашою новою улюбленою стравою, яка легко готувати та приємно дивує своїми насиченими смаками.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачки молоді 500 г;
  • морква 200 г;
  • часник 5 зубчиків;
  • коріандр 1 ч. л;
  • чорний мелений перець 1 ч. л;
  • гострий перець;
  • олія 50 г;
  • сіль 1 ч.л. без гірки;
  • цукру 2 ч. л;
  • оцет 9% 2 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Натерти кабачки та моркву на тертці для корейської моркви. Подрібнити часник. Додати часник до моркви та кабачків.

як приготувати сирі кабачки
Тертий кабачок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати коріандр, чорний мелений перець, гострий перець, сіль та цукор.

кабачки по-корейськи рецепт
Спеції для кабачків. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре розігріти олію, вилити олію на спеції, так спеції краще розкриють свій аромат.

рецепт кабачків по-корейськи
Кабачки по-корейськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити контейнер кришкою та поставити в холодильник мінімум на 2 години. Чим довше кабачки маринуються, тим смачніше виходять.

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