Как приготовить варенье из вишен, которое не будет темнеть – пошаговый рецепт

Старый рецепт густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет
Варенье, которое возвращает в детство. Так когда-то готовили наши бабушки. Варенье получается густым, красивым на цвет, с целой вишней и незабываемым вкусом. Сохраняем наши украинские рецепты и передаем дальше.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- на один килограмм вишни 600 г сахара.
Способ приготовления
Вишни помыть и очистить. По желанию можно удалить косточки. Добавить сахар и оставить в холодильнике на ночь.
Затем ставим вишни на огонь и доводим до кипения, нужно, чтобы сахар полностью растворился.
Когда вишни закипели, варить в течение 5 минут.
Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.
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