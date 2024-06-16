Как приготовить варенье из вишен, которое не будет темнеть – пошаговый рецепт

Вишневое варенье. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Варенье, которое возвращает в детство. Так когда-то готовили наши бабушки. Варенье получается густым, красивым на цвет, с целой вишней и незабываемым вкусом. Сохраняем наши украинские рецепты и передаем дальше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

на один килограмм вишни 600 г сахара.

Способ приготовления

Вишни помыть и очистить. По желанию можно удалить косточки. Добавить сахар и оставить в холодильнике на ночь.

Вишни и сахар. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем ставим вишни на огонь и доводим до кипения, нужно, чтобы сахар полностью растворился.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда вишни закипели, варить в течение 5 минут.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Горячее варенье разливаем по стерилизованным банкам и закрываем крышками.

Приготовление варенья. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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